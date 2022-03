Alicia Machado se unta gel por el cuerpo mientras muestra la tanguita antes de ir a entrenar

Alicia Machado presumió nuevamente su figura en su cuenta de Instagram. La ex Miss Universo venezolana y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos dejó ver su tanguita mientras se ponía gel en el abdomen para luego entrenar para trabajar su figura.

Machado dejó ver parte de su retaguardia, pues el pantalón estaba un poquito más abajo y su tanga sobresalía mientras aplicaba el gel en el abdomen y conversaba ante la cámara, explicando que inicia un juego reto físico previo a los Latin American Music Awards.

“Mi gente lista para regresar a entrenar con mi pana @orlandomonterrosafit. Y mi nuevo reto ! Rumbo a los premios #latinamericanmusicawards”, escribió Machado junto al vídeo.

La publicación tiene más de 35,5000 me gustas y algunos comentarios. Incluso, Jorge Aravena, con quien los fanáticos han dicho en varias oportunidades que la venezolana haría buena pareja, le dejó este mensaje en la publicación: “Si me va a dejar así, creo que necesito esa crema Machado, en un rato voy para ver si me deja así como tú! Jajajjajajaja…. Besos!”.

Alicia Machado frecuentemente presume su cuerpo en las redes sociales. Recientemente, también dejó ver su tanguita de encaje al lucir un sensual vestido de transparencias negras bastante ceñido al cuerpo.

Desde que la ex Miss Universo salió de La Casa de los Famosos, confesó, su vida ha sido un poco complicada debido al éxito que ha tenido.

En una entrevista que le realizaron en La Mesa Caliente, el nuevo show de Telemundo, Machado reveló como han sido los meses después de haber triunfado en la casa más famosa de ese canal.

“Han sido bien complicados… Porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe. Porque yo no planifique ganarme el amor y el cariño de la gente, yo no lo planee, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas y ese es mi éxito, a eso es a lo que me he tenido que reflexionar y ponerme a hacer yoga y a entender eso”, dijo en respuesta a la pregunta de Verónica Bastos.

Asimismo, agregó: “Yo en lo personal a veces me siento un poco cansada porque me ha tocado defenderme en todos estos años que tengo de carrera, pero ahora estoy relajada porque como ya me conocen como soy, pues, estoy un poquito más relajada”.

