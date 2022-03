Debajo del saco naranja Alicia Machado sólo llevaba un sostén negro

Alicia Machado es una mujer bella, que después de su paso por La Casa de los Famosos parece haber renacido. El público hispano se reconectó con ella y la convirtieron en la ganadora del reality de Telemundo. Tanto que al día de hoy es la reina de esta primera temporada. La segunda historia de este proyecto ya está en marcha. Se sabe que uno de los famosos que entrará a la casa es Toni Costa. La espectativa con lo que viene del show, partiendo con su presencia, ya es bastante alta.

Alicia es noticia a diario por todo lo que hace y en ocasiones por su belleza física, la cual ahora explota muchísimo más en las redes sociales. Hace poco hablaban de su hilo dental. Hoy hablamos de su sostén. El cual quedó a la vista porque el saco que vestía a traje, tenía sólo un botón, al centro y debajo de éste ella llevaba sólo un sostén negro. Hasta las pequitas se le podían contar.

Se sabe que Manelyk y Alicia han vuelto a comunicarse. La venezolana ha estado activa en las redes sociales de Mane, y hasta hace poco la influencer se ha dejado ver en las de la ex reina de belleza. Ahora sus fans quieren saber cuándo es que se llevará acabo la tan ansiada reunión, porque “las perras con las perras”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

El video sobre la tanguita de Alicia Machado, del cual todos están hablando es este. Y es que bajó un poco la cinturilla del legging para colocarse crema en el estómago y el vientre, pero dejó parte de su trasero a la vista. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

