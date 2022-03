La fuerte advertencia de Tucker Carlson si Putin saliera del poder en Rusia

El presentador de Fox News, Tucker Carlson, que se ha caracterizado por defender al presiente ruso, Vladimir Putin, habló el lunes sobre las repercusiones que tendría sacar del poder al mandatario, sugiriendo un fatal escenario en el que los extremistas islámicos se apoderarían de las armas nucleares del país y las utilizarían contra los estadounidenses.

“Entonces, Rusia tiene una población grande e inquieta de extremistas islámicos. ¿Creemos que es posible que sin nadie dirigiendo el país, porque, por supuesto, no tenemos un sucesor elegido de Putin, es posible, si lo hiciéramos, que una de esas 6.000 armas nucleares termine en manos de algún anti- grupo terrorista estadounidense y ser utilizado contra nuestra población civil aquí? cuestionó. “¡Un arma nuclear! Bueno, no solo es posible, es probable”.

Los comentarios de Carlson fueron en respuesta al discurso de Biden en Polonia, donde dijo de Putin: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”.

De inmediato, los funcionarios de la Casa Blanca aclararon que el comentario no reflejaba un cambio en la política estadounidense y que Biden no abogaba por un cambio de régimen en Rusia, pero que a Putin “no se le puede permitir ejercer poder sobre sus vecinos o la región”.

El comentario de Biden, no solo fue criticado por Carlson, también por expertos en política exterior que advirtieron que era peligroso y que jugaría con la narrativa de Putin.

En caso de que Putin perdier su dominio del poder en Rusia o es asesinado, probablemente sería sucedido por otro miembro de la élite del Kremlin.

Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero, el polémico presentador se ha convertido en el favorito de las retransmisiones en los canales de propaganda rusos por culpar al presidente Joe Biden de la invasión, repetir la propaganda del Kremlin y difundir teorías de conspiración que justifican la invasión al país europeo.

Te puede interesar: