Video: El Astronauta estadounidense Mark Vande Hei regresa a la Tierra con cosmonautas rusos

El astronauta estadounidense Mark Vande Hei y dos cosmonautas rusos aterrizaron de forma segura en Kazajstán este miércoles después de salir de la Estación Espacial Internacional a bordo de la misma cápsula.

El vuelo que trajo a Mark Vande Hei de la NASA y los rusos Anton Shkaplerov y Pyotr Dubrov de regreso a la Tierra había sido observado de cerca para determinar si la crisis de la invasión de Ucrania a Rusia había agriado las relaciones en el programa espacial conjunto.

La agencia espacial rusa Roscosmos transmitió imágenes del aterrizaje desde la estepa kazaja y dijo que había enviado un grupo de especialistas técnicos y médicos para ayudar a los astronautas a salir de la cápsula.

“La tripulación se siente bien después del aterrizaje, según los rescatistas”, escribió el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, en Telegram Messenger.

Мы вернули международный экипаж на Землю. pic.twitter.com/Hl0z82aJZD — РОГОЗИН (@Rogozin) March 30, 2022

Mark Thomas Vande Hei es un astronauta de la NASA que fue seleccionado para iniciar su entrenamiento como tal en 2009, ​ y que sirvió como ingeniero de vuelo para la Expedición 53 y 54 en la Estación Espacial Internacional.​

Primeras imágenes de @Astro_Sabot afuera de la cápsula #Soyz y después de haber estado prácticamente 1 año en el espacio.



¿Porqué lo llevan así? Porque después de 355 sin sentir los efectos de la gravedad nuestro cuerpo necesita adaptarse nuevamente.



pic.twitter.com/RCSs9WUh2K — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) March 30, 2022

Vande Hei, que había completado su segunda misión en la EEI, registró un récord de resistencia espacial de Estados Unidos de 355 días consecutivos en órbita, superando el récord anterior de 340 días establecido por el astronauta Scott Kelly en 2016, según la NASA.

Esta es la cápsula aterrizando en Kazajstán con Mark Vande Hei. (Foto: NASA/BILL INGALLS)

Vande Hei, de 55 años, sonrió y saludó mientras los rescatistas lo sacaban de la cápsula y los médicos revisaban sus signos vitales.

“La misión de Mark no solo rompe récords, sino que también allana el camino para futuros exploradores humanos en la Luna, Marte y más allá”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, en un comunicado. Mark's mission is not only record-breaking, it's paving the way for future human explorers on the Moon, Mars, and beyond!



Welcome home, @Astro_Sabot! https://t.co/1drtQuSYsb— Bill Nelson (@SenBillNelson) March 30, 2022

Tensión por la guerra entre Rusia y Ucrania

Al anunciar las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rusia el 24 de febrero, el presidente Joe Biden, ordenó restricciones a la exportación de alta tecnología contra Rusia que, según dijo, estaban diseñadas para “degradar” su industria aeroespacial, incluido su programa espacial.

Por su parte, Rogozin de Roscosmos luego arremetió en una serie de publicaciones en Twitter que sugerían que las sanciones de Estados Unidos podrían “destruir” el trabajo en equipo de la ISS y provocar que la estación espacial se saliera de órbita.

La semana siguiente, la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti publicó una parodia de video que muestra a los cosmonautas despidiéndose de Vande Hei antes de que el módulo de la EEI de Rusia se separe de la estación espacial y se vaya volando sin él entre los aplausos de los funcionarios rusos en el control de la misión, dejando el el resto de la estación se hunde más bajo en órbita. Russian gov't-controlled RIA Novosti @rianru posted a video on Telegram made by @Roscosmos where cosmonauts say goodbye to Mark Vande Hei on #ISS, depart, and then the Russian segment detaches from the rest of ISS. @Rogozin is clearly threatening the ISS program. #NASA #Ukraine pic.twitter.com/fj2coK1xR1— NASA Watch (@NASAWatch) March 5, 2022

El clip, descrito por RIA Novosti como “cómico”, reproduce la balada de amor en ruso “Goodbye”, del vocalista ruso Lev Leshchenko.

Casi al mismo tiempo, Rogozin anunció que Rusia dejaría de suministrar o dar servicio a los motores de cohetes de fabricación rusa utilizados por dos proveedores aeroespaciales estadounidenses de la NASA, sugiriendo que los astronautas estadounidenses podrían usar “palos de escoba” para llegar a la órbita.

