Will Smith se negó a irse de los Oscars, aunque la Academia se lo pidió

Will Smith decidió no irse pese a que la Academia le pidió que se retirará. El actor ganador del Óscar por la cinta “King Richard” le propició una cachetada al comediante Chris Rock y este acto no pasó desapercibido por los organizadores. Admiten que podrían haber llevado mejor la situación, pero sí actuaron, es sólo que el actor no quiso colaborar.

La agencia de noticias EFE ha informado que la Academia de Hollywood le ha pedido a Will Smith a enviar una declaración escrita sobre su conducta en la gala de los Óscar del domingo, en donde abofeteó al humorista Chris Rock por un comentario sobre su esposa.

En el comunicado agregaron que el actor parece tener un límite de tiempo para esta acción. Le han dado 15 días, la declaración debe estar lista antes de el próximo 18 de abril, ya que la Academia está lista para ejercer acciones. Se habla de una “medida disciplinaria”. ¿En qué consiste esta medida? Básicamente en la “suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos”.

La Academia reconoce que lo que sucedió este pasado domingo es algo que no pudieron haber anticipado, pero también afirman que pudieron haber reaccionado de mejor manera. Aseguran que: “Las acciones del Sr. Smith en la 94.ª edición de los Oscar fueron un evento profundamente impactante y traumático para presenciar en persona y por televisión”.

“The Academy” en su comunicado también se dirige a Chris Rock y le piden además disculpas: “Sr. Rock, le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos su resistencia en ese momento”.

Se han dirigido además al público en general: “También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió durante lo que debería haber sido un evento de celebración“.

Algunos hablan de que Will Smith podría perder su Óscar. El actor se llevó la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actor por su papel en la cinta “King Richard”. En el momento que se dio a conocer el nombre del ganador, Smith fue recibido con una ovasión de pie. Al día de hoy muchos critican esta postura por parte de los actores presentes que reaccionaron de esta forma. Ya que muchos tomaron esta acción como una posible aprobación a su comportamiento. Vale agregar que su respuesta al chiste de Chris Rock ha generado división en el público en general, ya que mientras unos lo condenan otros realmente aseguran que habrían actuado de igual manera.

Jada Pinkett-Smith, conciliadora tras la bofetada

La actriz Jada Pinkett-Smith se pronunció este martes por primera vez después de la bofetada que su marido, Will Smith, propinó al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Óscar con un escueto mensaje en Instagram que dice: “Es tiempo de sanar y estoy lista para ello”, destacó EFE.

De esta forma, la intérprete daba aparentemente por zanjada la controversia por la agresión de Smith a Rock el domingo pasado. El lunes, Smith pidió disculpas a la Academia de Hollywood y a Rock: “Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable”, aseguró el actor en una publicación de Instagram.

Por su parte, según el portal Variety, Rock no ha querido denunciar a Smith ante el Departamento de Policía de Los Ángeles por el manotazo y ha optado por guardar silencio tras el altercado.

