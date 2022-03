Adolescente de Filadelfia recibe un disparo en la cabeza mientras descargaba las compras del auto de su padre

Un adolescente de Filadelfia que ha sido identificado como Sean Toomey murió de un disparo en la cabeza mientras ayudaba a su padre a sacar una caja con aguas del auto familiar.



De acuerdo con la policía, el adolescente de 15 años recibió dos disparos: uno en la cabeza y otro al costado el pasado jueves alrededor de las 9:10 p.m. al noreste de Filadelfia.



Pese a que el joven fue llevado de emergencia al hospital, un día después perdió la vida a consecuencia de los disparos.



El padre del menor de edad, John, dijo a ABC6, que su hijo solo estaba ayudando a sacar las compras del auto que estaba estacionado frente a su casa y jamás volvió a entrar.



“Escuché dos estallidos y pensé que eran petardos. Solo (le iba a tomar) un segundo ir por la caja con aguas y entrar a la casa (pero) él no volvió a entrar. Así que me dio curiosidad, me puse la sudadera, salí y lo vi acostado en el césped de mi vecino”, narró el padre de Sean.



Asimismo, señaló que a su hijo: “Le gustaba (estar) en su computadora. Le gustaba ver a los Eagles. Sabía mucho sobre deportes. Era un chico tranquilo y agradable”.



Con el corazón destrozado, John señaló que es muy probable que se cambie de vecindario porque en el que vive al lado de su familia “A los niños les disparan en las calles”.



En GoFundMe un amigo cercano a la familia de la víctima pidió a la comunidad ayuda para poder pagar el funeral del que fuera estudiante de Mercy Career & Technical School.



Hasta el momento la policía ha dicho que el tiroteo podría estar relacionado con al menos dos intentos de robo en esa área.



Jason Smith, capitán de homicidios, informó que tres hombres intentaron robar a una mujer en un cajero automático alrededor de las 9:00 p.m. Los mismos hombres también intentaron robar el auto de una mujer que estaba entrando al estacionamiento de un edificio.



