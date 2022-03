Ashley Tisdale compró 400 libros para llenar su librería antes que las cámaras entraran en su hogar

Para cualquier celebridad, en este caso Ashley TIsdale, mostrar el interior de sus mansiones a Architectural Digest es una oportunidad única. Con esto logran presumir su poder adquisitivo y, también, muestran un lado mucho más humano.

La antigua estrella Disney ha sido la última en abrirle las puertas de su hogar en Los Ángeles a la prestigiosa publicación y en los días previos estuvo inmersa en un verdadero frenesí de preparativos para asegurarse de que todo estuviera perfecto.

En el último momento se dio cuenta de que todavía quedaba un detalle pendiente para que pareciera una auténtica casa de revista: el salón cuenta con una librería gigantesca que ocupa toda una pared y en la que ella aún no había puesto nada, así tuvo que llenar las baldas de golpe.

“Tengo que ser honesta, aquí no había ni un solo libro hace un par de días. Hice que mi marido fuese a una librería y comprara 400. Obviamente él me dijo que deberíamos esperar, ir comprándolos poco a poco con el tiempo y poniéndolos en los huecos, pero no. Le dije: ‘Eso no va a pasar con Architectural Digest de camino'”, ha explicado ella.

Algunos de sus fans han quedado muy sorprendidos ante esta confesión, pero Tisdale ha defendido su decisión explicando que hay 36 estantes con espacio para 22 libros y cualquier otro interiorista profesional habría hecho lo mismo que ella: “Yo solo he sido honesta al respecto”, dijo en Twitter.

Let’s clear this up. There are some of my books from over the years in there but yea 36 shelves that hold 22 books I did not have and any interior designer would have done the same. They do it all the time, I was just honest about it.