Conoce la casa al norte de Nueva York donde vive Ariana DeBose, ganadora del Premio Oscar

La carrera profesional de la actriz Ariana DeBose inició en 2009, cuando participó y quedó entre las 20 mejores del programa ‘So You Think You Can Dance’.

Desde allí ha hecho varios papeles para teatro y cine, siendo finalmente su trabajo en la versión más reciente del musical ‘West Side Story’, el que le ha hecho llevarse el Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

DeBose se perfila como una de las promesas de la actuación. Además del Oscar, la estadounidense de 31 años de edad también fue nominada al Premio Tony en 2018 por su interpretación de Donna Summer en el musical ‘Summer: The Donna Summer Musical’.

La propiedad donde vive DeBose es una cabaña de 900 pies cuadrados que cuenta con todo lo necesario, sin los excesos a los que las estrellas de Hollywood están acostumbrados en sus grandes mansiones.

El refugio de la actriz, cuyo padre es afro-puertorriqueño, queda al norte de la ciudad de Nueva York. El lugar parece una casa sacada de un cuento de hadas.

Hace algunos meses DeBose abrió las puertas de su hogar y contó varios detalles del lugar. Durante el video se le ve caminando por el tranquilo vecindario y luego entra a la pequeña cabaña.

Justo a un lado de la puerta principal hay una chimenea y la sala de estar con dos muebles de color blanco, mismo color que tienen las paredes y la chimenea.

Todos los espacios de la casa son bastante pequeños aunque cómodos. La cocina, por ejemplo, tiene alacenas de color blanco y electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable. Las alacenas de la isla central son de color marrón.

En la habitación de DeBose apenas entra una cama matrimonial, aunque igual para ella es muy cómodo y es bastante feliz descansando allí.

También te puede interesar:

– El actor Taylor Lautner hizo un rápido negocio con su mansión en Agoura Hills

– Recuerda la mansión en Los Feliz donde vivieron Robert Pattinson y Kristen Stewart

– Venessa Hudgens vendió por $6.7 millones de dólares su histórica mansión en Los Feliz