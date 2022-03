Becky G seduce con un sensual vestido de diminutos agujeros

Becky G ha cautivado a miles de sus seguidores al posar con un atrevido vestido que deja ver un poco su piel a través de pequeños agujeros en el diseño.

La cantante, quien asistió a la edición 2022 de los Premios Oscars, marcada por la bofetada de Will Smith a Chris Rock, usó este atuendo para asistir a una fiesta en Los Ángeles. “LA Mamiii, ready for the after party”, escribió junto a la galería fotográfica que tiene más de 1,442,000 me gustas y más de 3,000 comentarios.

En su cuenta de Instagram la cantante frecuentemente muestra sus atuendos y mucho de lo que hace día a día.

Hace algunos días se unió a la tendencia de ‘Envolver’, el tema de la cantante brasileña Anitta que ha revolucionado al mundo debido a la sensualidad del baile que Anitta realiza al interpretar el tema.

Becky G intentó mostrar su destreza para realizar el baile, mientras lucía un atuendo deportivo gris, se puso sobre el piso para menear la parte inferior de su cuerpo al ritmo de la canción de Anitta, pero su intento no fue tan exitoso como ella esperaba, por lo que se río de ella misma.

“@anitta te lo dije!!! No fuerza, te amo. Sexy se vuelve tonto muy rápido conmigo”, escribió la cantante al acompañar el video en su cuenta de Instagram. Anitta respondió ante el intento: “I love you”, le dijo la brasileña.

El baile de Anitta se ha hecho tendencia en el mundo, y Becky G no es la única famosa que lo ha intentado.

Lele Pons junto a su amiga Hannah Stocking lo realizó en una competencia en la que la misma Anitta fue la jurado. La intérprete brasileña decidió, luego de ver el movimiento de ambas, que Stocking fue la ganadora de la contienda.

Asimismo, Carolina Sandoval también intentó realizar el baile, y mostró la tanguita de encaje para hacerlo, pero fue detenida por un grito de su madre, doña Amalia.

