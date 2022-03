Natti Natasha enciende Instagram con fotos inéditas en lencería junto a Becky G

Natti Natasha publicó una serie de fotos inéditas de la grabación del video de “Sin pijama”, la canción que la dominicana interpreta en compañía de Becky G. Las imágenes son un derroche de sensualidad por parte de las dos cantantes, quienes lucen atuendos de lencería ajustados a sus figuras, tal como se puede ver en el video musical del tema que fue publicado el 20 de abril del 2018 y que tiene más de 2,000,500,000 visitas en Youtube.

Los ajustados bodys negros de encaje resaltan en las imagenes de la grabación. En una de las fotografías ambas artistas posan y ven de frente a la cámara mientras que sus cuerpos se resaltan de perfil.

“Aquí encontré unas fotitos inéditas que me ponen súper feliz y agradecida con my sis @iambeckyg por haberme invitado a este himno. Son 2 mil millones de visitas y creo que somos las primeras en lograrlo juntas, ya de camino esta #Rampampam que tiene 750 millones”, escribió Natti Natasha en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 35,2 millones de seguidores.

Además, la dominicana y pareja del empresario de la industria musical Raphy Pina, señaló que la dupla que hace junto a Becky G está de regreso, por lo que se espera una próxima canción donde ambas intérpretes unan de nuevo sus voces para hacer otro himno mundial, tal como lo han sido “Sin pijama” y “Ram pam pam”.

“¿Lo decimos ya? ¿O que se esperen un poco? La COMBI QUE NO FALLA is back”, expresó la mamá de Vida Isabelle.

Hasta el momento estas fotos inéditas tienen más de 1,423,755 me gustas y más de 3,335 comentarios, entre los que destaca el de la misma Becky G: “We did that, love you so much”, escribió la cantante.

Becky G celebró recientemente su cumpleaños número 25. Además, también está disfrutando del éxito que le ha traído “Mami”, la canción que interpreta junto a Karol G y en la que cantan fuertes “indirectas” para Anuel, el ex novio de la colombiana que ahora mantiene una relación sentimental con Yailin “la más viral”.

“Mami rompiendo”, escribió al compartir un video en su cuenta de Instagram en el que luce el cabello turquesa, tal como el de Karol G pero producto de un filtro. “Te queda mas lindo que a mí”, le escribió Karol G en los comentarios de la publicación que supera los 777,000 me gustas.

