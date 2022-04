Entrenador de Estados Unidos sobre sus rivales en el Mundial: “Estoy con ganas de que empiece esto”

Luego de haber finalizado el sorteo del del Mundial Qatar 2022, el seleccionador nacional de Estados Unidos, Gregg Berhalter se mostró contento por los rivales que le tocaron y confesó que es “un buen grupo” por lo que generó esperanzas en la afición que espera ver al ‘Team USA’ superando la primera fase.

Estados Unidos quedó ubicado en el Grupo B, donde enfrentará a Inglaterra, Irán y al ganador del Repechaje UEFA (Gales vs. Ucrania o Escocia). Sin embargo, Berhalter advirtió que no se pueden confirmar puesto que en este torneo no hay rivales fáciles.

“Es un buen grupo, pero todo rival en una Copa del Mundo es difícil. Con Inglaterra es un partido muy interesante, Irán es un rival muy diferente, que lo hizo muy bien en las clasificatorias y aún tenemos que ver cuál es el último en discordia”, expresó el seleccionador a la cadena británica BBC.

Con respecto al posible rival del repechaje europeo, Berhalter hizo un rápido análisis en el que recordó que jugaron recientemente contra Gales por lo que saben que esperar. Asimismo dejó saber que ya conocen bien a Escocia y sobre Ucrania lamentó la afectada que se ha visto por el conflicto con Rusia.

A su vez, el entrenador estadounidense de 48 años, habló del vínculo que tiene y la admiración que siente por el seleccionador inglés Garet Southgate, a quien considera su “mentor” y con quien habló antes de tomar las riendas del ‘Team USA’ en diciembre de 2018.

“Conozco a Southgate desde hace mucho. Es alguien en quien fijarme y que siempre ha estado ahí para ayudarme y para darme consejo. Le veo como un mentor y tengo muchas ganas de competir contra él. Cuando me dieron el trabajo hablé con él y le pedí que me diera consejos sobre el fútbol internacional. Como es la clase de persona que es, lo hizo”, puntualizó. "That one [USA] in particular will be an intriguing game" 💬



Finalmente Berhalter no pudo ocultar la emoción de dirigir en su primer Mundial y dejó saber que está muy ansioso porque llegue diciembre. “En general, estoy contento con el grupo y con ganas de que empiece esto”, sentenció.

