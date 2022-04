México-Argentina y Estados Unidos-Inglaterra: así están conformados los ocho grupos de Qatar 2022

La espera llegó a su fin. Este viernes se llevó a cabo el sorteo para el Mundial de Qatar 2022, en el que destacan varios duelos interesantes en la fase de grupos. Uno de ellos es el Alemania-España, que se vislumbra como el grupo de la muerte.

Uno de estos duelos es el Inglaterra vs. Estados Unidos, que hace honor a la rivalidad histórica de estos dos países, y al Argentina vs. México, selecciones que ya se enfrentaron en los octavos de final de los Mundiales Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

– Grupo A: Qatar, Países Bajos, Senegal, Ecuador.

– Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Repechaje UEFA (Gales vs. Ucrania o Escocia).

– Grupo C: Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita.

– Grupo D: Francia, Dinamarca, Túnez y Repechaje 1 (Perú vs. Emiratos Árabes Unidos o Australia).

– Grupo E: España, Alemania, Japón y Repechaje 2 (Costa Rica vs. Nueva Zelanda).

– Grupo F: Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá.

– Grupo G: Brasil, Suiza, Serbia y Camerún.

– Grupo H: Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana.