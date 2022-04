Más de 20 niños son hospitalizados por beber desinfectante en lugar de leche en un kínder de Nueva Jersey

Más de 20 niños de prekínder y jardín de infantes fueron hospitalizados en Nueva Jersey después de que bebieron “desinfectante consumible no tóxico” de unos cartones de leche.



El distrito escolar de la ciudad e Camden usó sus redes sociales para revelar que después de que los estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil Temprano en Camden bebieron el desinfectante fueron llevados de urgencia a un hospital cercano por precaución, más no porque ninguno de los infantes presentara un problema grave.



Los funcionarios escolares informaron que el desinfectante que venía en las cajas de leche se usa para limpiar las máquinas antes de llenarlas con la bebida, pero por error las cajas se llenaron con desinfectante y no con leche, se sellaron y enviaron con otros envases de leche, por lo que se encuentran investigando una posible “contaminación de la leche”.



“Se determinó que la sustancia encontrada en los envases es un desinfectante consumible no tóxico que pasa por las máquinas vendedoras antes de la leche. Desafortunadamente, muchos envases fueron llenados con el desinfectante”, escribieron las autoridades.

Asimismo, informaron que toda la leche que se envío a las escuelas en el mismo “paquete” se sacó y no se servirá más hasta que se determine que ningún envase está contaminado con dicho desinfectante: “Sacamos toda la leche hoy y NO se servirá leche hasta que se complete la investigación”.



Los servicios de emergencia llegaron al campus: “Ningún estudiante está enfermo actualmente, pero fueron enviados al hospital como medida de precaución”.



Hasta ahora se sabe que un olor “desconocido” cerca de los empaques de las leches alertó al personal del Centro de Desarrollo Infantil Temprano en Camden y fue entonces que se dieron cuenta de que en los envases no había leche, sino otra sustancia.



El Centro de Desarrollo Infantil Temprano en Camden no ha sido la única escuela afectada, a ésta se unen cuatro más.



La madre de uno de los niños afectados reveló a CBS 3 que recibió una llamada informándole que su hijo había bebido leche contaminada: “Cuando ese mensaje decía que la leche estaba contaminada con un producto de limpieza sanitaria, eso no le va a caer bien a ningún padre”.



