Actriz Yalitza Aparicio fue confundida con trabajadora del hogar

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, reconocida por haber saltado a la fama en el año 2018 por participar en la película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón y que ganó tres Premios Oscar, mientras que ella tuvo una nominación como mejor actriz.

Aparicio en la cinta interpreta a una trabajadora de hogar, mientras que hace pocos días su nombre se hizo tendencia en diversas redes sociales, debido a que el periodista Enrique Galván Ochoa escribiera en su cuenta de Twitter un comentario que muchos consideraron ‘clasista’.

“El 30 de marzo se conmemora el día internacional de las trabajadoras del hogar. A ninguna, por cierto, le ha ido tan bien como a Yalitza Aparicio. Falta recorrer mucho camino para que tengan un estatus laboral como en Estados Unidos o Europa”, reseñó el periodista en la mencionada red social.

👉 https://t.co/4V2uEVx6C2 pic.twitter.com/tnVegl6EQW — Enrique Galván Ochoa (@galvanochoa) March 29, 2022

Tras este hecho, el nombre de la también maestra de preescolar aparecía en las redes sociales y los usuarios atacaron al columnista Galván. Las personas rechazaron contudentemente su escrito y consideraron irrespetuoso que haya hecho la comparación con ella por un personaje que interpretó en una película.

A su vez, también manifestaron que no debían confundirse las cosas por todo aquello a lo que se haya dedicado antes de llegar a la pantalla grande. Es por ello, que muchos leyeron ese mensaje como ‘clasista y despectivo’.

Señor, Yalitza Aparicio es profesora normalista de profesión y fue por muchos años maestra de preescolar, solo interpretó a una empleada doméstica en una película.



Su racismo no le hace ver que una mujer indígena puede tener otra profesión que no sean labores del hogar.

@YalitzaAparicio es una maestra de escuela que interpretó en cine, de manera espléndida, a una trabajadora del hogar, y lo que ha alcanzado nos llena de orgullo a los mexicanos, pero la mayoría de las trabajadoras del hogar difícilmente cuentan con preparación alguna…

Galván Ochoa se vio en la obligación de aclarar la situación que se había generado por su mensaje. A su vez, explicó que su comentario siempre se refirió al papel que ella desempeñó en el rodaje. No obstante, los usuarios de la mencionada red social siguieron opinando en contra de él.

¿Quién es Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio Martínez es una actriz y maestra de preescolar mexicana que nació el 11 de diciembre de 1993. Se hizo reconocida por su papel en la película 'Roma'. Fue en 2018 cuando la revista Time la catalogó como "la mejor actuación" de ese año.

En 2018, la mencionada revista la nombró como una de las 100 personas más influyentes en todo el mundo. En 2019, fue designada como Embajadora de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas y en el mes de octubre pasó a formar parte de una lista creada por la BBC de las 100 mujeres más influyentes del mundo en ese año.

Desde el 2020, forma parte de los miembros que integran la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

