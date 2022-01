Yalitza Aparicio le responde a Superholly

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Superholly no criticó el inglés de Yalitza Aparicio, primero porque todo lo que hay disponible en la red de la actriz mexicana hablando este idioma es muy poco, para que la youtuber pueda realizar una crítica concreta o profunda. Lo que sí destacó ésta, es que así como muchos otros actores de Hollywood pronuncian el español sin perder su acento en inglés, así mismo habló Yalitza. La mexicana simplemente se ha limitado a decir palabras en otro idioma, pero prácticamente como si estuviese hablando español. Superholly no criticó a Yalitza Aparicio, la youtuber al tener tan poco material para criticar, se limitó a analizar la situación y circunstancias de la actriz, con admiración y respeto.

Por lo anterior la misma Superholly aseveró que el aprendizaje que esto le dejó es que no es necesario hablar inglés. Que si bien es cierto nunca es tarde para aprender, el éxito no está en hablar o no este idioma.

Yalitza Aparicio no hizo de oidos sordos ante esto que sucedió en torno a su forma de hablar inglés. Al contario, la mexicana nominada al Oscar por la cinta “Roma” respondió. Pero ojo, porque aunque intentaron crear polémica con títulares tendenciosos, Yalitza no cayó en la trampa, escuchó el análisis de Superholly sobre su inglés y le respondió con una sonrisa y total educación.

La actriz contó que le cuesta mucho hablar en inglés, que de verdad no es algo que esté siendo fácila para ella. Acepta que nunca es tarde, pero va poco a poco con este proceso. La actriz si destacó que hubiese sido mejor que señalaran que era la primera vez que la veían o escuchaban hablando en inglés. Admite que todo proceso de aprendizaje lleva su tiempo, y ella está orgullosa de sí misma, puesto que antes no entendía nada de lo que le decían, mientras que ahora ya entiede muchísmo más y aunque su pronunciaron no es la mejor, evidentemente se defiende.

