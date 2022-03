Raphy Pina dedica hermoso mensaje a Natti Natasha: “Te amo y eso no cambiará nunca” 

Raphy Pina dedicó un hermoso mensaje de amor para Natti Natasha en el Día Internacional de la Mujer. El empresario de la industria musical usó su cuenta de Instagram para celebrar a la madre de su hija, Vida Isabelle.

“Buenos Días. Yo llevo fuera de las redes sociales un tiempito. Aclaro que no estoy escondido, sigo haciendo lo que hago a diario, esta vez concentrado más en lo que quiero para mi futuro pase lo que pase. Solo quiero dejar plasmadas unas letras para la persona que me puso DIOS al lado en el 2do momento más difícil de mi vida. No habrá manera de agradecerte lo que haces día a día por mi, demostrando tu respaldo con tan solo una sonrisa, tienes unas ganas de vencer cualquier obstáculo, de seguir adelante con tus proyectos y de criar a nuestra hermosa hijita con el MAYOR amor del mundo”, dijo Pina.

“Feliz día de la mujer a todas esas personas que luchan día a día pese a las circunstancias, felicidades a todas en especial a LA MEJOR VERSIÓN que me ha tocado. Natalia Gutiérrez Batista. Una mujer dedicada a su familia, a sus proyectos y a hacer feliz a los que le rodean. Te amo y eso no cambiará NUNCA”, continuó el boricua.

También agregó: “No hay éxito en el mundo más grande que la FELICIDAD” , y tú estás #1 gracias a Dios. #felizdiaintermacionaldelamujer SIEMPRE estaré en deuda contigo SIEMPRE”.

Está pautado que este 1 de abril Raphy Pina reciba el veredicto final del juicio en el que fue declarado culpable por posesión ilegal de armas por parte de un convicto federal. Desde el 22 de diciembre del año 2021 el empresario ha debido usar un grillete electrónico y mantenerse bajo arresto domiciliario.

“Dios quiera y que esté no sea mi último post. No ha sido fácil este proceso pero créanme que por lo que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura”, había dicho Pina en su cuenta de Instagram antes de ser declarado culpable.

Durante todo este proceso, Pina ha sido acompañado por Natti Natasha. Ella lo acompañó a los tribunales, lugar al que también asistió Daddy Yankee para mostrarle su apoyo.

“Gracias a ese público con las bendiciones, y que están orando por él. Estamos aquí por él, para ver qué se determina, pero con Dios por delante, sea cual sea la decisión, sabemos que Dios está en los procesos y vamos pa’ encima”, dijo Daddy Yankee en esa oportunidad.

