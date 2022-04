Mundial de Qatar 2022 prohíbe banderas de arcoíris durante los partidos: “No hay necesidad de ondearlas”

Con el objetivo de proteger a los aficionados que promueven los derechos de la comunidad LGBTQ+, en el Mundial de Qatar 2022 estarán prohibidas las banderas de arcoíris durante los partidos. Así lo indicó Abdulaziz Abdullah Al Ansari, director de logística del Ministerio del Interior de Qatar, en una entrevista para The Associated Press.

El encargado de dirigir la seguridad en el torneo aclaró que las parejas LGBTQ+ serán bienvenidas y aceptadas para el Mundial, que se disputa del 21 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar. Y eso que las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas como un delito para la nación conservadora del Golfo Pérsico.

“Si él (un aficionado) ondea una bandera de arcoíris y yo se la quito no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo; sino más bien protegerlo. Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo. Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: ‘Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento'”, justificó Al Ansari.

No obstante, el funcionario se mostró en contra de las libertades que concede la comunicad LGBTQ+. Vale recordar que la FIFA y el Comité Organizador del Mundial habían asegurado que estas banderas de arcoíris serían aceptadas en los ocho estadios de Qatar.

“Uno desea manifestar su punto de vista sobre la situación (LGBTQ+), manifestarse en una sociedad donde eso será aceptado. Creemos que ese hombre consiguió el boleto, vino a ver el partido, no a manifestarse; ni a un acto político ni otra cosa que tenga en mente. Ver el partido, eso es bueno. Pero no venir realmente a insultar a toda la sociedad por esto”, destacó.

