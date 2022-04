Desde Italia 90 hasta la actualidad: ¿cuáles son las mejores canciones de los Mundiales? [Video]

Cada cuatro años se disputa el evento más importante del planeta fútbol: la Copa Mundial de la FIFA, donde no solo se toma en cuenta el nivel competitivo de cada selección, sino también la diversidad de las cultura. Esto incluye los temas musicales.

La primera canción que se asoció con este certamen fue “El rock del Mundial”, interpretado en la edición de Chile 1962. En vista de que la FIFA anunció “Hayya Hayya (Better Together)” como el tema oficial para Qatar 2022, en este recuento presentamos cuáles han sido las mejores canciones de los Mundiales:

8- Rusia 2018: “Colors”

Maluma y Jason Derulo interpretaron esta canción para el Mundial de Rusia 2018, con el propósito de celebrar la diversidad cultural y que los fanáticos se sintieran orgullosos de levantar colores de sus banderas.

“Colors” no fue el tema oficial de Rusia 2018, sino el himno de Coca-Cola, uno de los patrocinadores más importantes de la FIFA para el Mundial. “Live It Up”, de Nicky Jam, Era Istrefi y Will Smith, fue la canción oficial.

7- Corea-Japón 2002: “Que el fútbol no pare”

Si bien tampoco fue la pieza oficial del Mundial de Corea-Japón 2022, Patricia Manterola puso a bailar a toda Latinoamérica con su tema “Que el fútbol no pare”, una versión de su sencillo promocional “Que el ritmo no pare”. En aquella Copa del Mundo Brasil bordó la quinta estrella en su escudo, tras vencer 2-0 a Alemania.

6- Brasil de 2014: “We are One (Ole Ola)”

“We are One (Ole Ola)” es el tema oficial del Mundial de Brasil 2014, cantado por Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte. En un principio tuvo ciertas críticas, en vista de que carecía de ritmos brasileños. Posteriormente, alcanzó el éxito comercial en la lista de top 20 en países como Austria, Francia, Alemania, Italia, España y, por supuesto, Brasil.

5- Alemania 2006: “The time of our lives”

Escrita por Jörgen Elofsson y producida por Steve Mac, Il Divo y Toni Braxton se fusionaron para darle vida a “The Time of Our Lives” (El momento de nuestras vidas), el himno oficial del Mundial de Alemania 20006.

Pese a que llegó las primeras posiciones en los rankings europeos de las listas de música, la canción más recordada de aquella cita mundialista es “Hips don’t lie”, de Shakira y el rapero haitiano Wyclef Jean.

4- Sudáfrica 2010: “Wavin’ Flag”

A pesar de que no se marcaron muchos goles (145), el Mundial de Suráfrica 2010 tuvo tanto éxito en el ámbito musical que varias de sus canciones son recordadas en la actualidad. Una de ellas es “Wavin’ Flag”, de K’naan.

Muchos fanáticos llegaron a confundir esta pieza con la oficial, debido a que su contagioso ritmo se escuchó por todos los rincones del planeta. De hecho, en varios países sacaron versiones bilingües, desde América hasta Asia.

3- Francia de 1998: “La Copa de la Vida”

Cuando Ricky Martin se robaba el corazón de sus fanáticas con “Livin’ La Vida Loca”, apareció “La Copa de la Vida” durante el Mundial de Francia 1998. Por su pegajoso estribillo “go, go, go, ale, ale, ale”, este sencillo sigue sonando en cualquier discoteca.

Su versión en inglés alcanzó el puesto 45 de Billboard Hot 100. Fue tan exitoso que el artista boricua la cantó en los Premios Grammy de 1999, donde se bailó en más de 40 países. Eso explica el porqué su siguiente disco debutó siendo número 1 en EE.UU.

2 – Italia 1990: “Un’estate italiana”

Es probable que muy poca gente sabe quiénes son Gianna Nannini & Edoardo Bennato, intérpretes de “Un’estate italiana”, una de las mejores canciones en la historia de los Mundiales, debido a lo que logra transmitir por su letra y música.

También conocida como “Notti magiche (Noches mágicas)”, esta obra marcó el final de los años 80’s. Para esta cita mundialista Alemania conquistó su tercera Copa del Mundo, luego de vencer por la mínima a la Argentina de Diego Armando Maradona.

1- Sudáfrica 2010: “Waka Waka”

El sitial de honor se lo lleva “Waka Waka (Esto es África)”, cantado por Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground. Con su energía y ritmo contagioso, esta canción causó que más de un aficionado se dislocara la cadera (metafóricamente hablando, claro).

Incluso, el videoclip llegó a ser el más visto en YouTube durante una buena temporada, ya que aparecen varias de las estrellas que fueron protagonistas del certamen: Lionel Messi, Gerard Piqué, Dani Alves, Rafael Márquez Álvarez y Carlos Cameni.

“Waka Waka” combina ritmos e instrumentación afro-colombianos y trinitarios. Su éxito se resume en 10 millones de copias alrededor del mundo. Llegó a ser número 1 en 50 países, entre ellos, Austria, Bélgica, Chile, Colombia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Italia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Portugal, Suiza y Turquía.

Independientemente de que la letra incentiva a las personas a cumplir con sus metas, esta canción no estuvo exenta de la polémica: muchos sudafricanos alegaban que tenía que ser interpretada por un artista local, en lugar de un latino.

También puedes leer:

– Mundial de Qatar 2022 modifica sus horarios: ¿a qué hora debutan las selecciones de América?

– El XI más caro de Qatar 2022 supera el millardo de dólares: no aparecen Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

– Mundial de Qatar repartirá $440 millones de dólares en premios: el ganador se lleva una buena suma