Mourinho atacó a periodista que lo había criticado: “En la radio eres muy agresivo pero llegas aquí y te cagas delante de mí”

Los años pasan pero José Mourinho sigue tan polémico como siempre. En esta ocasión, el actual director técnico de la Roma se dedicó a increpar a un periodista que había sido bastante crítico con la labor en el banquillo del portugués

En la previa del encuentro ante Sampdoria de este domingo se celebró una rueda de prensa a la que asistieron varios periodistas, entre ellos, el profesional que criticó el juego colectivo de la Roma.

Fue ahí cuando el comunicador procedió a preguntarle algo referente a la táctica que el estratega está ejecutando en la Roma y recibió la fuerte respuesta por parte de Mourinho al considerar que esperaba algo más fuerte de su parte dado a las críticas.

“Después de haberte escuchado en la radio, esperaba una pregunta mucho más agresiva, mucho más crítica y más violenta. No me esperaba una pregunta tan fácil. La conclusión es que tú en la radio eres muy agresivo y violento… y luego llegas aquí y te cagas delante de mí”, comentó The Special One.

Lo curioso es que contrario a contraerse, el enviado a cubrir la rueda de prensa no se quedó con la ofensa de Mourinho y contraatacó.

“Entonces hablemos de la radio si la pregunta es demasiado fácil para ti”, respondió y se encontró instantáneamente con la declaración de Mourinho que comentó: “Sí, es demasiado fácil, pero está bien”.

El contrapunteo entre el periodista y Mourinho puso por momentos un ambiente de tensión en la sala de prensa; sin embargo, segundos después el DT respondió a la pregunta y continuó todo en normalidad.

Esta no es la primera vez que Mourinho mantiene un encontronazo con un trabajador de la prensa. En el pasado, cuando era parte de la dirección técnica del Manchester United, la periodista española del programa Vamos, Cristina Bea, le preguntó sobre su futuro al frente del equipo inglés, algo que fue tomado de mala manera por el portugués.

