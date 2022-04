Paquita la del Barrio dirá presente en la gira de Daddy Yankee

El cantante puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció el pasado 20 de marzo que llegó el momento de retirarse de su carrera, debido a que ya considera que vio la meta. A su vez, manifestó que realizará un tour llamado “La Última Vuelta” donde visitará distintos países y para ello invitó a la mexicana Paquita la del Barrio para que esté presente en uno de sus eventos.

“Tengo entendido que sí (participaré en el tour de Daddy Yankee)”, manifestó Francisca Viveros Barradas, conocida por su nombre artístico Paquita la del Barrio. Agregó que la invitación le llegó mediante su representante Paco Torres.

Paquita la del Barrio, quien es bastante nombrada por su tema ‘Rata de dos patas’, expresó que actualmente atraviesa un estado de salud que no le permite estar mucho tiempo parada y eso le complica el hecho de poder realizar sus shows.

“Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta tal y como soy me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando”, agregó Viveros Barradas a una entrevista realizada por Primera Mano.

El cantante del género urbano de 45 años estará presente en más de 10 países para despedirse de sus fanáticos por todo lo alto. Explicó que ya le vio frutos a todo lo que logró en más de 30 años de trayectoria musical. Vendió cerca de 30 millones de discos y se posicionó como uno de los artistas de música latina que alcanzó más ganancias.

Fechas de presentación de ‘La Última Vuelta’

Durante el mes de agosto se estará presentando en las siguientes ciudades: Aug 10 Portland, Or, Aug 12 San José, Ca, Aug 13 Los Ángeles, Ca, Aug 14 Rosarito, Mx, Aug 18 Sacramento, Ca, Aug 19 Ontario, Ca, Aug 20 Las Vegas, Nv, Aug 21 Rosarito, Mx, Aug 23 Atlanta, Ga, Aug 26 Orlando, Fl, Aug 27 Miami, Fl, Aug 28 Fort Myers, Fl.

En el mes de septiembre será en: Sep 01 Boston, Ma, Sep 02 Uncasville, Ct, Sep 04 Chicago, Il, Sep 07 Washington, DC, Sep 10 Montreal, Ca, Sep 11 Toronto, Ca, Sep 15 Houston, Tx, Sep16 Hidalgo, Tx, Sep 18 Dallas, Tx, Sep 20 New York, NY, Sep 29 Santiago, Ch.

En octubre algunos países de Latinoamérica podrán disfrutar de sus shows, esas naciones son: Oct 01 Buenos Aires, Ar, Oct 04 Guayaquil, Ec, Oct 05 Quito, Ec, Oct 07 Cali, Co, Oct 08 Bogotá, Co, Oct 14 Barranquilla, Co, Oct 15 Medellín, Co, Oct 18 Lima, Pe, Oct 22 San José, CR.

Para finalizar su tour visitará: Nov 03 Guatemala City, GT, Nov 05 San Salvador, Sv, Nov 08 San Pedro Sula, Hn, Nov 09 Tegucigalpa, Hn, Nov 12 Santo Domingo, DR, Nov 19 Panama City, Pa, Nov 24 Monterrey, Mx, Nov 26 Guadalajara, Mx y el 02 de diciembre en México City, Mx.

