Jon Batiste triunfa en los Premios Grammy 2022: Lista de ganadores

El cantante, compositor, músico, director de orquesta y multiinstrumentista Jon Batiste se convirtió la noche de este domingo en el máximo ganador de los Premios Grammy 2022, al llevarse cinco preseas de 11 a las que aspiraba.

El oriundo de Luisiana, que además interpretó su éxito “Freedom” durante la gala, se alzó con los gramófonos de Álbum del Año, por su disco “We Are” (la categoría más importante), así como Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses, Mejor Canción de Raíces Estadounidenses, Mejor Video Musical y Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (aquí empató con Carlos Rafael Rivera, que ganó por “The Queen’s Gambit”).

“¿Saben? Yo no creo realmente en eso de ‘mejor’ músico, actor, compositor o bailarín… Los artistas no compiten entre ellos, solo hacen acto de presencia cuando la gente los necesita más, cuando necesitan ser escuchados”, reflexionó Batiste durante su discurso de agradecimiento.

El músico, de 35 años, ha grabado con leyendas como Stevie Wonder, Prince y Willie Nelson; también es reconocido por ser el director musical del late night de Stephen Colbert y el director creativo del Museo Nacional del Jazz, ubicado en Harlem, Nueva York.

“Me encanta la música. He estado tocando desde que era un niño. La música es más que entretenimiento para mí, es una práctica espiritual“, añadió Batiste. “Los amo, aunque no los conozca”.

En su historial de reconocimientos ya se incluyen un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, todos por su trabajo en la banda sonora de “Soul”, la galardonada cinta animada de Pixar, la cual compuso al lado de Trent Reznor y Atticus Ross.

A Batiste le siguió el excéntrico grupo de R&B, Silk Sonic, que se llevó a casa cuatro premios: Grabación del Año, Mejor Actuación R&B, Mejor Canción R&B y Canción del Año, todos por su rola “Leave The Door Open”.

Bruno Mars y Anderson .Paak aceptaron el honor con entusiasmo hacia el final de la ceremonia. Con este triunfo, Mars se convierte en el único artista junto con Paul Simon en llevarse a casa el premio tres veces.

“Realmente estamos haciendo todo lo posible para mantenernos humildes en este momento”, dijo .Paak. “¡Pero en la industria, a eso lo llaman un ‘barrido limpio’! ¡Las bebidas las invita Silk Sonic esta noche!”.

Olivia Rodrigo también brilló en la gala del Grammy 2022, al agenciarse tres trofeos, incluyendo el codiciado honor de Mejor Nuevo Artista.

El cierre musical de la gala corrió a cargo del grupo Brothers Osborne, también ganadores esta noche, con una rendición de su tema “Dead Man’s Curve”.

LISTA DE GANADORES:

Grabación del Año: “Leave The Door Open”, de Silk Sonic

Álbum del Año: “We Are”, de Jon Batiste

Canción del Año: “Leave The Door Open”, de Silk Sonic

Mejor Nuevo Artista: Olivia Rodrigo

Mejor Video Musical: “Freedom”, de Jon Batiste

Mejor Álbum de Música Original para un Medio Visual: “The Queen’s Gambit”, de Caros Raphael Rivera

“Soul”, de Jon Batiste, Atticus Ross and Trent Reznor (EMPATE)

Mejor Actuación de Raíces Americanas: “Cry”, de Jon Batiste

Mejor Canción de Raíces Americanas: “Cry”, de Jon Batiste

Mejor Álbum de Pop Vocal: “Sour”, de Olivia Rodrigo

Mejor Grabación Dance/Electrónica: “Alive”, de Rüfüs Du Sol

Mejor Álbum de Música Alternativa: “Daddy’s Home”, de St. Vincent

Mejor Álbum de R&B: Heaux Tales – Jazmine Sullivan

Mejor Actuación R&B: “Leave The Door Open”, de Silk Sonic

Mejor Canción R&B: “Leave The Door Open”, de Silk Sonic

Mejor Álbum de R&B Progresivo: “Table For Two”, de Lucky Daye

Mejor Actuación de Rap: “Family Ties”, de Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Rap: “Call Me If You Get Lost”, de Tyler, the Creator

Mejor Canción Country: “Cold”, de Chris Stapleton

Mejor Álbum de Country: “Starting Over”, de Chris Stapleton

Mejor Álbum de Jazz Vocal: “Songwrights Apothecary Lab”, de Esperanza Spalding

Mejor Álbum Gospel: “Believe For It”, de CeCe Winans

Mejor Álbum de Pop Latino: “Mendó”, de Alex Cuba

Mejor Álbum de Música Urbana: “El Último Tour Del Mundo”, de Bad Bunny

Mejor Álbum de Palabra Hablada (Poesía, Audio Libros y Narración): “Carry On: Reflections For A New Generation From John Lewis”, de Don Cheadle

Mejor Filme Musical: “Summer Of Soul”

Mejor Interpretación Pop Solista: “Drivers License”, de Olivia Rodrigo

Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional: “Love for Sale”, de Tony Bennett y Lady Gaga

Mejor Álbum Dance/Electrónico: “Subconsciously”, de Black Coffee

Mejor Álbum de Rock: “Medicine at Midnight”, de Foo Fighters

