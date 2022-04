¿Y el Real Madrid? Kylian Mbappé anunciará su renovación con el PSG dentro de unas semanas

La renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint Germain (PSG) se ha convertido en toda una novela. Se ha dicho tanto que los fanáticos ya no saben qué noticia creer. Su contrato expira el 30 de junio, y el Real Madrid es el principal candidato para quedarse con sus servicios. Sin embargo, parece que el futuro del crack francés comienza a esclarecerse. Ahora se dice que el jugador se mantendrá en París.

De acuerdo con el periodista Daniel Riolo -el mismo que adelantó que Messi se iría a la entidad parisina- Mbappé anunciará al final del campeonato su decisión de quedarse en el PSG. “El único interés de (Nasser) Al-Khelaifi es saber qué hará Kylian. Nadie me va a creer, pero se anunciará en mayo y se va a quedar”, afirmó el reconocido periodista la noche de este lunes, a los micrófonos de After Foot RMC.

De hecho, esta afirmación concuerda con las palabras que dio el campeón del mundo justo el pasado fin de semana, cuando el PSG goleó 5-1 al Lorient con dos goles suyos. En declaraciones recogidas por L’Equipe, expresó que hay nuevos escenarios con respecto a su futuro y no quiere equivocarse. Según este medio, la entidad parisina le habría ofrecido la capitanía a la joven estrella para que se quede.

No, no he tomado la decisión. Hay nuevos elementos. No quiero equivocarme. Sé que para la gente es un poco tarde. Si hubiera tomado una decisión lo habría dicho, lo habría asumido. Siempre lo asumo. No tengo que esconderme. Quiero tomar la mejor decisión posible”.

Kylian Mbappé