Elizabeth Gutiérrez mueve la colita mientras levanta pesas: por sus leggings todos vieron lo de atrás

Elizabeth Gutiérrez es una mujer feliz y soltera. Pero además está cada día más sexy y atrevida. Hace unos días apareció un video de la actriz haciendo ejercicios. Mientras levantaba una pesa empezó a bailar frente al espejo, realizando movimientos de caderas y pélvicos que no pasaron despercibidos. Y es que con sus leggings ajustaditos la ex de William Levy está que arde y la vista de la cámara se pegó a su trasero.

Y ojo que este cambio tiene a sus fans muy felices. Tanto que sus éstos quieren más fotos así de Elizabeth Gutiérrez: View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)

No cabe duda de que hay mujeres a las que la soltería les sienta de maravilla. Al menos eso dicen. Además de Elizabeth Gutiérrez una prueba de esto es Adamari López. Quien no sólo se ve cada vez más delgada. Sino que además luce cada día más preciosa esos conjuntos con los que decide aparecer en redes sociales, televisión, etc. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Otra famosa a la que quedarse sin novio le sentó genial es Karol G. Y es que desde que Anuel AA salió de su vida, La Bichota no sólo ha vivido un renacer en la música. Sino que se ha vuelto más coqueta, erótica, sensual y atrevida en Instagram y más allá de las redes sociales también. Sino basta recordar su vestido metálico transparente o su reciente desnudo en la playa. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

¿Será que ahora dirán: gracias Anuel AA, gracias Toni Costa, gracias William Levy? Podra ser una coincidencia, podría ser casualidad. Pero llama la atención, sí, que ahora que están sin sus parejas este trío de féminas luzca cada vez mejor.

Más de Elizabeth Gutiérrez, Karol G y Adamari López:

Toni Costa explotó y responde al ataque: explica cómo se mantenía su hogar cuando aún vivía junto a Adamari López

Karol G menea despacito sus curvas traseras, mientras presume la tanguita de su traje de baño desde atrás

Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio: “Deseo siempre lo mejor para él, amor, mucha salud, felicidad… con o sin mí”