Filtran fotografías de Ángela Aguilar: aparece muy cariñosa junto a su supuesto novio

La periodista Nelssie Carrillo publicó una fotografía en la que aparece Ángela Aguilar junto a su supuesto novio. Junto a la imagen explica: “Pues me mandan fotos de #angelaaguilar con su novio y según es muy mujeriego y tiene según novia. Ahí vemos a Ángela muy cachonda con su novio”.

Estas fotos ya están dando mucho de qué hablar, sobre todo porque Ángela Aguilar no es conocida por ventilar su vida privada. Pero ahora todo esto parece ya no importar. Al verla en las estampas muchos asegruan que el hombre que aparece junto a ella es Gussy Lau y es ya hasta se conoce su profesión. Dicen que es compositor.

En Twitter hay otras fotografías en las que parece que incluso se están dando un beso de lengüita. Y ahora hasta l nombre real del supuesto novio de Ángela se ha dado a conocer. Dicen que se llama René Humberto Laulbarra.

Filtran románticas FOTOS de #ÁngelaAguilar con su supuesto nuevo novio

El supuesto novio de la cantante es mayor que ella por 15 años y ha compuesto canciones para artistas como #Nodal y #Calibre50 es : #ReneHumbertoLauIbarra mejor conocido como #GussyLau @JorgeCarbajalOf pic.twitter.com/CpcIegKpEV— JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) April 5, 2022

Por otra parte, hay que agregar que la filtración de las imágenes ha hecho que muchos recuerden el nombre de Gussy y es que en el pasado se le vinculó con la joven artista, y éste negó cualquier romance con la hija de Pepe Aguilar, aseverando que en efecto entre ellos no existía nada, porque era la hija de su jefe. Dio a entender que incluso el padre de ésta le infundía miedo. Así negaba Gussy Lau su romance con Ángela Aguilar pic.twitter.com/OVMNzxpRVZ— Lo + viral (@VideosVirales69) April 5, 2022

Escándalo por no decir gracias

El nombre de Ángela Aguilar lleva días sino semanas en tendencia. Primero porque se le cayó la falda y quedó sin esta en pleno escenario. Previo a esto por los temas que dizque su familia no puede cantar porque le pertenecen a Joan Sebastian, y además porque su hermano le ha puesto su nombre a unas vacas que ella le regaló. Sumando al escándalo también la critican porque recientemente no supo o no pudo decir gracias.

Resulta que se viralizó un video en el que un señor le abrió la puerta a la joven cantante, ésta salió muy sonriente frente a la prensa, mientras paseaba a su cachorro. Destacaron que al salir no dijo gracias, como muestra de educación al señor que le abrió la puerta. Detrás de ella venían su papá y su hermano. Quienes, dicen, también se detuvieron para agradecer.

Aquí el video: View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

