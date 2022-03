Ángela Aguilar cuenta que su hermano le puso “La Ángela” a una de sus vacas

Ángela Aguilar estuvo en “El Show de Piolín” y contó cómo siente verdadero gozo al poder hacerle regalos a sus familiares. Sobre todo porque al conocerlos tan bien sabe perfectamente qué darles. En dicha entrevista habló del último detalle que ha tenido con su hermano Leonardo. Hecho que llamó su atención porque al final este obsequio tomó un giro inesperado.

Todo empezó hace semanas, cuando Ángela le dio de regalo unos becerros, ya que Leo tiene una granja dentro de los terrenos familiares. El giro inesperado surge cuando se entera que su hermano le puso “La Ángela” a una de las vacas, y a los demás becerros les puso de nombre algunas canciones más populares.

Esta anécdota la contó: “Me encanta regalarles cosas a mis papás y a mis hermanos que sé que les van a gustar a ellos, no a mí, y a Leonardo le di unas vacas bebés que ya tiene en su rancho, pero el canijo le puso de nombre a una “La Ángela” y a la otra “La Llorona”, entonces la verdad no sé qué me quiera decir con eso”, contó la hija de Pepe Aguilar entre risas.

Otras preguntas que le hizo el locutor a la intérprete de “Dime Cómo Quieres”, mismas que el público envió, fueron cuáles son sus miedos o fobias, qué familiar le ha tomado alguna de sus pertenencias, quién le pide más dinero, por qué la regañaban sus papás cuando le revisaban el celular y qué no podía hacer antes de tener 18 años que ya puede, según destacó el portal de Mezcalent.

