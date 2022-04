Nick Kyrgios: Jugaré Roland Garros solamente porque mi novia quiere conocer París

El australiano Nick Kyrgios volvió a causar polémica con nuevas declaraciones, en esta oportunidad ante la presencia del reportero Blair Henley. En dicha entrevista, el tenista confirmó que jugará el Roland Garros del próximo año solamente porque su actual pareja quiere conocer París.

“El próximo año iré a París. Te lo digo ahora, jugaré en Roland Garros. No he jugado en los últimos cuatro años y volveré en 2023. Mi novia me ha dicho que quería ver París y eso significa que jugaré en Roland Garros”, le comentó a Nick Kyrgios a Blair Henley.

Lo impresionante de las declaraciones del australiano, es que recientemente reiteró en su podcast “No Boundaries” que el Roland Garros es una basura de torneo y que deberían suspenderlo “Roland Garros deberían quitarlo del calendario. Es la mayor basura de Grand Slam que jamás haya visto. A mí me encanta Wimbledon. Hasta las personas que no siguen el tenis conocen ese torneo. Es el más prestigioso”.

De esta manera, Kyrgios volvió a estar en el ojo de la prensa y no por haber levantado su nivel en su juego, ya que en el Indian Wells y el Masters 1,000 de Miami fue uno de los jugadores más peligros, junto a Rafael Nadal.

A pesar de haber tenido un buen rendimiento en los primeros torneos del año, el australiano decidió tomarse un descanso durante estos meses hasta que terminen los juegos en la tierra abatida. Además, así tendrá más tiempo con su familia y su pareja, Costeen Hatzi.

“Decidí ir a casa y tomarme un descanso. El tiempo en casa es básico porque el próximo viaje es para tres meses y así valoro el tiempo en casa. Al ser de Australia siento nostalgia muy rápido y tanto Costeen como yo somos muy cercanos a nuestras familias, y queremos que ese círculo se mantenga cerrado”, finalizó Kyrgios.

El australiano, actualmente está ubicado en el puesto 94 del ranking ATP. Sin embargo, esta posición no le ha impedido ser uno de los tenistas con mayor peligro en la cancha al momento de disputar algún torneo del año.

Asimismo, Kyrgios tendrá todo el tiempo necesario para prepararse tanto física como profesionalmente para cerrar la temporada en los certamen de los siguientes meses. Específicamente el Wimbledon y el US Open.

