Ana Patricia Gámez: se revela la negociación de contrato que la hizo volver a Enamorándonos USA

Ana Patricia Gámez ha querido ser clara con su público y ella misma ha desvelado la razón por la cual volvió a la televisión y es que su regreso a la pantalla chica ha generado un caos en la opinión pública. Ya que su retorno a Enamorándonos USA para la gente supuso la salida de Karina Banda. Razón por la cual acusaron y aún acusan a Ana Patricia de haberle quitado el trabajo. Por estos hechos ella ahora rompe el silencio sobre su contrato con el programa y la televisora.

Ana Patricia Gámez recibió una llamada en donde se le proponía volver. Ante la llamada la conductora no sólo decidió responder sino negociar su contrato. Decidió negociar su regreso. Esta conversación no se generó en torno al aspecto económico. Y es que muchos han dicho que volvió por eso, por dinero. Ella lo niega diciendo que incluso gana mejor con sus negocios personales. Así que no, Ana Patricia Gámez asegura que no volvió por dinero.

“Ana Patricia Sin Filtro” fue el vehículo que utilizó Gámez para desvelar las condiciones contractuales que le permitieron regresar a la televisión: Ana Patricia Gámez no negoció su retorno por dinero. Ana Patricia negoció en base a tiempo.

Recordemos qué hizo que Ana Patricia Gámez dejara la televisión hace nueves meses. Esto dijo en ese entonces, alegando que toda esta decisión partía desde su postura como madre: “He decidido hacer una pausa en mi carrera para dedicarme a ser madre“. Expuso que su necesidad era estar ahí en casa para ver crecer a sus hijos, para poder compartir momentos como llevarlos a la escuela, al parque o acostarlos por la noche. Hizo alusión al tiempo, tiempo que por las grabaciones de Enamorándonos USA pues no le permitían, al parecer, poder disfrutar de estos aspectos de la maternidad y de la familia.

Ahora en su podcast asegura que es muy consciente de todo lo que dijo una vez se fue, por esto decidió que si iba a volver entonces aprovecharía la oportunidad de renegociar su contrato. Y es que suena lógico, si la empresa la llamó, si la empresa la buscó y le propuso volver, entonces ella tenía en sus manos la oportunidad de decir qué es lo que quería para sí misma como beneficio, bajo la condición de regresar a Enamorándonos junto a Rafael Araneda.

Se entiende entonces que la producción del programa tomó la decisión de mover a Karina Banda a La Isla de Enamorándonos. Decisión que entonces no tuvo ni tiene nada que ver con Ana Patricia, ella simplemente respondió a una llamada, en donde le hicieron una propuesta. Además dejó bien claro que en su contrato obviamente se estipula un salario, pues afirmó que lo que le paga Univision no supera los ingresos que ella obtiene en sus negocios como empresaria. Aseveración que al parecer realizó para enfatizar que su regreso no tiene nada que ver con el dinero, y mucho que ver con que esta profesión es en sí su pasión. Destacamos de nuevo este punto, porque las acusasiones en esta línea argumentativa son muchos y al día de hoy, insistentes.

Aquí puedes escuchar el podcast completo de Ana Patricia Gámez, en donde explicó las razones de su regreso y su negociación contractual:

