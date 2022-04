Enamorándonos USA le permitió tener el mejor regalo a Ana Patricia Gámez

La presentadora mexicana, Ana Patricia Gámez, festejó que se encuentra de regreso a casa y que desde este momento podrá compartir con sus hijos Giuletta y Gael que son las personas que más la llenan y lo más importante es que no estará alejada de ellos.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 fue la encargada de dar a conocer a través de las redes sociales que sus hijos la estaban esperando en el escenario, su lugar de trabajo.

“No se me han crecido pero ellos si me han visto crecer como mamá. Feliz de que me acompañaran hoy en @EnamorandosUsa y de que si, los pude acostar a dormir, solo puedo decir gracias”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Al mismo tiempo, aseguró que en esta ocasión está segura que logrará estar más tiempo con sus pequeños así como acostarlos a dormir cada noche y que hace poco tiempo no podía hacer debido a que no contaba con la disponibilidad de horario para poder estar para ellos.

El pasado lunes inició una nueva etapa para la modelo en su casa televisiva y lo hizo de la mejor manera porque tenía un brillo especial en su mirada porque los motivos de felicidad sobraban. Por su parte, el compañero de trabajo Rafa Araneda le dio un gran recibimiento así como el resto del equipo.

Ana Patricia y su regreso a la televisión

Luego de haber anunciado hace un año que se alejaría de las cámaras de televisión, volvió al último lugar donde había sido vista como presentadora y es que se trata de su regreso a ‘Enamorándonos USA’.

“Uno no toma decisiones importantes para después cambiar de opinión, pero la vida y Dios nos guían para siempre retomar el camino correcto. Cuando me convertí en madre nació también ese sentimiento de culpa que sé que nos acompaña a todas por el resto de nuestras vidas y a diario nos hacemos esa pregunta sobre si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos, verlos crecer y estar en los momentos más importantes de sus vidas y será siempre mi misión”, fue parte del mensaje que acompañó el video de su regreso.

Luego de una conversación que le permitió reflexionar y combinar tanto su vida laboral como la personal conforme a unos horarios que están mejor acondicionados a su día a día, le dio la oportunidad de aceptar de nuevo este reto.

“No fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana, pero Dios me ha bendecido de muchas maneras, con unos hijos sanos y felices y con un esposo que me apoya incondicionalmente en cada camino que decido tomar”, explicó la presentadora. View this post on Instagram A post shared by Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv)

