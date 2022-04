Se convirtió en vegano: Canelo Álvarez reveló el secreto para mantener su condición física en año de retos

2022 puede ser un año todavía más histórico para la carrera de Saúl Canelo Álvarez, porque ya es campeón indiscutido de los cinco principales cinturones del peso supermediano y ahora quiere buscar colgarse el cinturón WBA en las 175 libras contra el ruso Dmitry Bivol.

Para a grandes noches, como ya las ha tenido y quiere seguir teniendo con 31 años de edad, entendió que debía cambiar su régimen alimenticio y de entrenamientos. Por eso, adoptó una dieta vegana durante la semana para mantenerse en forma.

“No soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido”, explicó en una nota para ESPN. “No es algo que agarré de una, que dejé lo que comí antes, de un chingadazo. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no hay ningún problema. Pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano”, agregó.

Aclaró que no es vegano 100 %, pero sí administra bien su alimentación con buen porcentaje de comida vegana durante la semana. Es una dieta que consiste en ingerir alimentos sólo a base de plantas, sin proteína animal o productos animales como los huevos, leche o miel.

“Me siento muy bien”, manifestó el nacido en Guadalajara. “Mi cuerpo se ha adaptado muy bien, me siento muy fuerte, de mi estómago muy bien”, añadió el campeón indiscutido de las 168 libras.

Entrena durante cuatro horas el golf, un deporte que lo apasiona tanto como el boxeo. Y en las tardes se faja por tres horas más en el box, más otra hora en la noche. Todo para llegar explosivo contra Bivol.

De ganarle al ruso el 7 de mayo, y si Gennady Golovkin hace lo propio contra Ryota Murata en Japón, se completará la trilogía contra el kazajo en septiembre de este año.

Si ocurre algo extraordinario, Eddy Reynoso (entrenador del Canelo) intentará arreglar una unificación de división contra el ganador de la pelea entre Artur Beterbiev y Joe Smith Jr., del promotor Bob Arum.

También te puede interesar:

– Dmitry Bivol sobre Canelo Álvarez: La mayoría cree que es intocable y no es así

– Impresionante cambio: Canelo Álvarez ya presume su nueva figura en 175 libras a poco más de un mes del combate ante Bivol [Fotos]

– El promotor Eddie Hearn defendió al Canelo Álvarez de las críticas: “Su mentalidad está en otro nivel”