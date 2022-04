Alicia Machado se sacó la ropa y así posó frente al espejo: sexy selfie

Alicia Machado dice que le da flojera posar sexy, así que se limitó a sacarse toda la ropa y dejarse ver de cuerpo completo, con ropa interior y la tanguita medio abajo frente al espejo. Todo para sacarse un sencilla selfie para sus fans y compartirla en Instagram.

Con esta sencilla fotografía Alicia Machado está dando de qué hablar, porque nuevamente se ha puesto muy sexy y atrevida, aún cuando admita que no sabe hacerlo de mejor manera. Ahora, se sabe que la ganadora de La Casa de los Famosos está disfrutando de unos días de paz en Puerto Rico, la tierra de Adamari López.

Pero antes de irse a Puerto Rico, la Isla del encanto, Alicia Machado ya había hecho de las suyas, previamente, en Instagram. Y es que semanas antes de esta selfie, sorprendió con otra en la que aparecía desnuda. La publicación, eso sí, la llevó a lanzar una pregunta para sus fans. ¿Sirve de algo?, eso fue lo que consulto.

Pero, recordemos juntos: la antigua Miss Universo ha posado en tres ocasiones para la revista Playboy y lleva tiempo insinuando que quizá repita una cuarta vez como conejita, pero aún no hay novedades acerca de esos planes, según destacó Showbiz.

A falta de una llamada de la mítica publicación para aparecer de nuevo en sus páginas, siempre puede mostrar su impresionante cuerpo en Instagram. Alicia ha compartido fotos reveladoras a lo largo de los años en esa plataforma, aunque sin perder nunca el toque artístico ni violar la estricta censura de la plataforma.

La última de todas ha sido un selfie en el que aparece completamente desnuda y tumbada boca abajo sobre la cama, con un aspecto impresionante. Sin embargo, ella no ha quedado del todo convencida con el resultado final y le ha lanzado una pregunta a sus seguidores: “Si aún sugiero, ¿sirve de algo?”. Que cada uno opine al respecto. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

