Ángela Aguilar se va: el clan Aguilar deja el escándalo atrás y ponen rumbo a París

Pepe Aguilar hizo un live en Instagram y le anunció al mundo que se llevaba a toda su familia para París. Ángela Aguilar por supuesto se fue con ellos. Parece que el patriarca del clan decidió poner tierra de por medio entre Ángela y el escándalo que actualmente protagoniza.

¿Pero qué motivó este viaje?, ¿la supueta relación de Gussy Lau con Ángela Aguilar? No. Según expusó el cantante se han ido todos a París porque: “Vamos a promover “Jaripeo Sin Fronteras””. Muchos creen que con este viaje el cantante le está permitiendo a su hija separarse de todo lo que la está afectando. Permitiendo así que las aguas se calmen y que todos dejen de hablar de la famosa filtración de fotografías en las que ella aparece junto a Gussy Lau.

¿Qué pasó con las fotografías?

El mismo Gussy Lau habló sobre la filtración de las imágenes y parece que todo sucedió por un descuido del mismo compositor. Ya que según contó uno de sus amigos personales tomó una captura de pantalla de un video él tenía en su teléfono. Esta persona tomó las fotografías y las hizo públicas, todo esto sin el consentimiento de Ángela Aguilar.

En las últimas horas, Gussy también confirmó su romance con la joven hija de Pepe Aguilar. René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, confirmó que sí tiene una relación amorosa con la intérprete y aseguró que, contrario a lo que se ha mencionado en varios medios, Pepe Aguilar no se opone a ella. El joven de 33 años aseveró además que sus padres ya se conocen. Que todos saben que son novios y que llevan juntos como pareja desde el mes de febrero.

¿Adónde están esas fotos ahora?

Siguen en las redes sociales. Algunos periodistas que habían compartido las imágenes en sus cuentas personales de Instagram decidieron borrar sus post. Pero éstas siguen vigentes en algunas cuentas, sobre todo en Twitter.

Click aquí para ver las imágenes.

Sobre su relación Gussy Lau también dijo: “Empezamos a salir hace ya un par de semanas, sus papás están de acuerdo y Ángela ya conoce a mis papás y nuestros padres se conocen entre ellos. Las fotos son capturas de pantalla que yo tenía, queríamos mantenerlo en privado, pero un amigo mío le sacó foto y decidió compartirlas en internet“.

Para Ángela esto ha sido traición y así lo dijo en su cuenta de Instagram, con un sentido video que ya superar los dos millones de reproducciones.

En resumento esto dijo la cantante según compartió Mezcalent: “Me siento triste, defraudada. Han estado circulando unas fotos con las que yo nunca estuve de acuerdo que salieran… Me siento violentada de tener mi propia privacidad, decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Yo me puse en esta posición y fue mi error“. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

