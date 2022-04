Novia de banquero venezolano que murió tratando de salvarla de accidente de bote en Florida: “¿A dónde se lo llevaron? Quiero ver su cara”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Imágenes de cámaras corporales de oficiales del Departamento del Alguacil del Condado Monroe muestran el desgarrador momento en que la prometida del banquero venezolano Juan Carlos Escotet Alviarez es informada de que su pareja murió tratando de salvarla tras caer al agua desde un bote en Florida.

En el material audiovisual en poder del Daily Mail, se ve a Andrea Montero cuando rompe en llanto al ser notificada de la tragedia.

El pasado 12 de marzo, Escotet Alviarez, hijo del fundador del banco venezolano Banesco, Juan Carlos Escotet Rodríguez, murió tras lanzarse al agua para auxiliar a Montero quien cayó de una embarcación a unas seis millas de la costa de Key Largo en medio de una competencia de pesca.

El banquero recibió el impacto de su bote, de 60 pies de profundidad.

Nueva información sobre las circunstancias del accidente indican que el Otoro, nombre del barco, se movía en reversa y la pasó por encima al banquero, quien dirigía las operaciones del banco en Estados Unidos.

Las hélices de 36 pulgadas le causaron heridas graves al ejecutivo, de 31 años.

El informe del medio británico detalla que Montero, de 30, no sabía que su prometido había muerto hasta que un oficial le dio la trágica noticia en el muelle del exclusivo Ocean Reef Club.

“¿A dónde se lo llevaron?”, pregunta la mujer.

“Yo quiero ver su cara. ¿Dónde?”, insiste la fémina sin saber que el cuerpo de su pareja había sido trasladado a un bote a solo pies desde donde estaba hablando con agentes.

En la grabación de la cámara del sargento Robert Dosh, se aprecia cuando el oficial se acerca y empieza a hacerle preguntas a la novia.

“¿Usted es la esposa?”, cuestiona Dosh. “Quiero que se siente aquí”, añade.”¿Qué pasa?”, replica la mujer.

“Yo quiero que se siente”, insiste el sargento.

“Yo voy a estar bien”, responde Montero.

Al ser preguntada sobre lo que pasó, la fémina indica: “Yo no sé”.

Seguidamente, narra: “Nosotros teníamos dos peces. Yo tenía uno y ellos me dijeron, agárrate a tu caña”

“Yo aguanté y ellos estaban retrocediento así que se metió un montón de agua y la agua me llevó y yo me caí del bote”, relata. “Y cuando ellos me sacaron, yo salí sola nadando, y ellos me dijeron que él estaba en el agua. Y eso es todo, eso es todo lo que sé”.

Dosh pausa por un momento y expresa: “Ok. Tu esposo murió”.

La mujer se pone las manos en el pecho y manifiesta: “Es mi prometido”.

A medida que interioriza la noticia, añade: “No, no, no. Eso no es verdad”.

“Yo sé que es difícil”, responde el oficial mientras le sugiere que se mantenga sentada.

En un punto del intercambio, Montero le indica a Dosh que tiene que retirarse para hablar con alguien.

Cuando regresa, llorando, donde el sargento y otros oficiales, cuestiona: “Yo tengo una pregunta. ¿A dónde se lo llevaron? Quiero ver su cara. ¿Dónde?.

Montero y Escotet Alviarez tenían planeada su boda para noviembre próximo.

La pareja competía regularmente en eventos de pesca y compartía fotos en redes sociales de sus aventuras.

Te puede interesar:

Familia de banquero venezolano que murió tras lanzarse al agua en Florida para salvar a su novia reacciona a la “tremenda pérdida”