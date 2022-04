Sofía Vergara enamora a sus fans de Instagram exhibiendo sus encantos en bikini desde la playa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Fiel a su tradición de compartir, en las tardes de los jueves, impresionantes estampas de sus tiempos como modelo durante la década de los noventa, Sofía Vergara ha vuelto a revolucionar a sus seguidores de Instagram con un breve vídeo y unas fotos que la retratan exhibiendo todos sus encantos en bikini y, curiosamente, al tiempo que juguetea con un caballo en las playas de la República Dominicana.

En un momento de la grabación, la que fuera protagonista de la serie ‘Modern Family’ acerca su rostro al del equino y le saca la lengua de forma juguetona, un divertido gesto que, por supuesto, ha generado un sinfín de comentarios entre jocosos y aduladores. “Ojalá yo fuera ese caballo“, le ha dirigido un internauta en la sección de comentarios.

Otros internautas han celebrado el bonito homenaje que Sofía ha querido hacer a los paradisíacos paisajes del país caribeño. “¡Mi tierra! La República Dominicana lo tiene todo”, ha presumido una seguidora, aunque los comentarios van destinados, como era de esperar, a ensalzar la hipnótica belleza de la diva colombiana. “Estás preciosa“, le ha alabado la influencer Carina Zavline.

Desliza para ver todo el contenido

Al margen de estos ejercicios de nostalgia de los jueves, lo cierto es que Sofía Vergara está muy centrada en los numerosos compromisos profesionales que no ha dejado de adquirir tras el fin de la serie que la catapultó al estrellato internacional. Sin ir más lejos, este mismo viernes la intérprete ha compartido nuevos vídeos que dejan patente lo mucho que se divierte con Heidi Klum y compañía en las audiciones de la nueva edición de ‘America’s Got Talent’. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

También te puede interesar:

Captan a Sofía Vergara fuera de “America’s Got Talent” luciendo su “Dior Book Tote”

Sofía Vergara se inspira en Karol G y luce su cabello azul en un lindo traje de baño rosa