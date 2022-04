Artem Severyukhin piloto ruso que hizo un saludo nazi: “Estoy listo para ser castigado” [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El mundo se indignó tras el gesto nazi que realizó el piloto ruso Artem Severiukhin tras ganar el campeonato europeo de la FIA Karting Championship, que se llevó a cabo en Portimão, Portugal. Su risa pícara al hacer la señal hizo que la situación se volviera más intensa para él.

Con 15 años de edad Severiukhin fue tendencia el pasado fin de semana más para lo malo, que para lo bueno. Compitió en Portugal bajo defensa de la bandera de Italia, y tras su celebración polémica en el país de la bota mostraron su indignación.

Por eso y más, el joven poiloto se vio obligado a pedir disculpas en un video. Manifestó estar preparado para lo que viene: “Estoy listo para ser castigado. Fue un gesto inaceptable”, dijo en sus

Su propio equipo lo castigó por su comportamiento antideportivo y lo sacó del team. “Ward Racing condena las acciones personales del piloto Artem Severyukhin durante la ceremonia de premios del 10 de abril de 2022 en los términos más enérgicos posibles, ya que las considera una manifestación de comportamiento antideportivo, una violación inaceptable del código ético y moral del deporte”, escribieron en un comunicado. Russian racer Artem Severyukhin (now performing for Italy) demonstrated Nazi salute on the winners' podium in Portugal "for fun" 😶 pic.twitter.com/MfUYgo4SWM— UkraineWorld (@ukraine_world) April 11, 2022

En esa misma sintonía se mostró la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que inició averiguaciones del caso para tomar una decisión al respecto.

“La FIA comunicará pronto los siguientes pasos que serán tomados en este caso”, informaron en un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales. FIA Statement pic.twitter.com/rLIvW21PaK— FIA (@fia) April 11, 2022

