Lewis Hamilton: niño le pide auxilio para que su padre sea liberado de la sentencia a muerte

Previo al Gran Premio de Bahrein, que abre el telón de la temporada 2022 de la Fórmula 1, un niño de 12 años le volvió a pedir ayuda a Lewis Hamilton; de manera que el piloto británico interceda por salvarle la vida a su padre.

Ahmed Ramadhan le hizo un dibujo al siete veces campeón del mundo, en el que se ve el monoplaza de Mercedes con el número 44. “Sir Lewis, otro F1 en el que mi padre inocente sigue sentenciado a muerte. Por favor, ayude a liberarlo”, se lee en la ilustración.

El preadolescente es hijo de Mohammed Ramadhan, un exintegrante de las fuerzas de seguridad de Bahrein que enfrenta la pena de muerte. Este dibujo lo mostró en compañía de su madre, Zainab Ebrahim.

Piden apoyo a Lewis Hamilton 🏁https://t.co/Hdp4zICElF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 19, 2022

“Hice este dibujo para motivar a Lewis. Hay muchas historias en las que Lewis puede influir y puede ayudar a cambiar”, declaró Ahmed en una entrevista con The Associated Press. Hamilton todavía no ha visto el dibujo, aunque fue enviado también a su equipo.

La postura de Lewis Hamilton

Durante las prácticas para el GP de Bahrein, el piloto de Mercedes indicó: “Año tras año, recibo cartas de quienes sufren. Lo único que puedo hacer es empatizar con aquellos que enfrentan estos retos y trágicas historias”.

En otras oportunidades, Hamilton ha manifestado que la F1 está obligada a crear conciencia sobre los derechos humanos en aquellos países donde se compite. Según su criterio, los pilotos también deben presionar para que haya cambios en la sociedad.

El peso del cambio, en realidad, necesita ser puesto en los gobiernos y quienes están en el poder. Es por eso que debemos seguir usando las plataformas que tengamos cuando lleguemos a esos países, para asegurarnos de que sostienen conversaciones serias sobre lo que sucede ahí”. Lewis Hamilton.

