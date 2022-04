“Nos hubieran tratado mejor si fuéramos blancos”, familia de maestra estrangulada en Londres

El caso de la maestra Sabina Nessa, de 28 años, ha dado mucho de qué hablar los últimos días en los medios de comunicación en Londres por el casi nulo peso que se le dio al asesinato.



La hermana de la víctima, Jebina Yasmin Islam, criticó severamente a los medios de comunicación por tratar el incidente de “forma diferente” a casos como también sonado caso de Sarah Everard.



En entrevista con Today de BBC Radio 4, Jebina Yasmin Islam fue más allá y declaró que tal vez su familia habría sido tratada mejor si fueran blancos. Además, criticó la postura de la ministra del Interior, Priti Patel, por usar el nombre de su hermana “por motivos publicitarios”.

“Mi hermana no recibió tantos titulares, creo, en principio ¿Quizá se debió a su origen étnico?”, dijo Jebina Yasmin Islam.



Y comparó el caso de su hermana con uno que sí tuvo gran difusión: “Ella no tuvo las portadas de algunos de los periódicos y en el caso de Sarah Everard, sí”.



Sobre el traro que le han dado a su familia señaló: “Para ser honesta creo que (todo) se debe a nuestra etnia. Y creo que si fuéramos una familia blanca británica normal habríamos sido tratados por igual, supongo”.



Y lanzó un llamado al Gobierno: “Creo que debería hacer algo rápido porque no quiero que ninguna otra familia pase por lo que estamos pasando” y dijo que este episodio “Es un mal sueño. Así es como lo explico todo el tiempo“. The murder was sexually motivated but both #Police and #SabinaNessa's family were frustrated by the lack of answers. Females in #London should feel #safe anywhere in public or at home, at day or night, and #SabinaNessa had every right to feel safe walking through the park. #VAWG pic.twitter.com/mFWSL6j6tk— Olive Pathway (@OlivePathway) April 11, 2022

El acusado de asesinar a la joven profesora se sabe que es Koci Selamaj, de 36 años, quien arrastró su cuerpo inconsciente hacía la maleza, la estranguló y golpeó en la cabeza con un objeto de metal, al sureste de Londres mientras caminaba por un parque en Kidbrooke.



“Es un cobarde, no se enfrenta a lo que ha hecho”, dijo la hermana de la víctima al mismo medio después de enterarse que el asesino de su hermana se negó a asistir a Old Bailey a su sentencia.



