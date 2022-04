Abogado de la modelo de OnlyFans que apuñaló a su novio hasta la muerte dice que actuó en defensa propia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El caso Courtney Cleenney sigue dando mucho de qué hablar. Ahora ha sido la defensa de la modelo de OnlyFans quien provocó la ira no sólo de la familia de Christian Toby Obumseli, quien murió apuñalado por su novia, sino por cientos de usuarios de las redes sociales que han seguido muy de cerca el caso.



Fran Prieto reveló por primera vez en entrevista con CBS Miami, que confiaba en que su clienta no recibiría cargos por el asesinato cometido el pasado 3 de abril en uno de los apartamentos más exclusivos de la zona.



El motivo según Prieto, es que la relación de la pareja fue por dos años “complicada” y “claramente tóxica” y que el apuñalamiento se dio después de que la joven modelo echó de su apartamento al joven tras una serie de acusaciones de abuso.

Las declaraciones del abogado de la acusada llegaron después de que la familia de la víctima revelara que no había “motivos para creer que este fue un caso de defensa propia (porque) Toby fue criado por una familia muy fuerte, con una moral sólida, valores sólidos. Él no viene de esto”.



La prima del occiso, Karen Egbuna, se refirió a él frente a la prensa de su país como un hombre cariñoso, amable y el hombre con la voz más suave de su familia.



“Hay muchas preguntas sin respuesta y sólo queremos justicia para nuestro hermano”, dijo Jeffrey Obumseli. View this post on Instagram A post shared by @xoxocrimegirl

En tanto, Prieto aseguró que después del apuñalamiento, la modelo fue hospitalizada para recibir servicios de salud mental de emergencia; la joven permaneció dos días bajo arresto y fue liberada por recomendación de un médico.



Tan pronto consiguió su libertad fue vista en un bar, al lado de su padre, donde una persona que la ubicó le pidió que se fuera del lugar por haber asesinado a Christian Toby Obumseli: “Acabas de matar a tu novio, deberías irte”.

