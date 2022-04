Video: Maestra de NJ salva a estudiante que se ahogaba con la tapa de una botella de agua

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Janiece Jenkins, una maestra de la escuela autónoma de la comunidad de East Orange en Nueva Jersey, está siendo aclamada como una heroína después de salvar a un estudiante que se estaba ahogando con la tapa de una botella de agua.

“Esto podría haber sido muy trágico, pero me alegro de que no lo fuera”, dijo Jenkins al programa matutino de FOX 5 NY, ‘Good Day New York’.

Janiece Jenkins, maestra de Robert, utilizó la maniobra de Heimlich para evitar que perdiera la vida asfixiado con una tapa.

➡️ https://t.co/9oIgtyH0s1 pic.twitter.com/nEZVMxHOBp — Univision Nueva York (@univisionNY) April 13, 2022

El pasado miércoles 13 de abril, cerca de las 11:15 am, Robert Stonaker, de 9 años de edad, estaba sentado en un escritorio e intentaba tomar agua cuando comenzó a atragantarse.

“Estaba abriendo la botella con la boca, y luego comencé con la mano y no podía abrirla, así que lo hice con la boca y luego el agua me la empujó a la garganta”, dijo Stonaker.

En el video se ve al estudiante de tercer grado llevándose la botella a la boca cuando se le atascó la tapa de la botella.

Aquí se muestra la maniobra de Heimlich para adultos y para bebés. pic.twitter.com/NFekaRgDm1 — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) April 14, 2022

“Corrió hacia el fregadero para ver si podía sacárselo él mismo, y luego corrió hacia mí cuando vio que no podía, y comenzó a señalarse la garganta. Sólo me está haciendo saber que no podía. Estaba angustiado. Necesitaba ayuda. Simplemente le di la vuelta, realicé la maniobra de Heimlich y le quité la tapa de la garganta”, dijo Jenkins.

El video muestra a la maestra Jenkins ayudando tranquilamente a Stonaker.

“Recibí capacitación en primeros auxilios, RCP, y solo necesito actuar en consecuencia. Estaba preparado para hacer mi trabajo”, agregó Jenkins.

“Aprendí que se supone que ya no debo abrir la botella con la boca”, dijo Stonaker.

