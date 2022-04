Sacerdote católico se declara homosexual y es separado de su cargo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jesús Donaire Domínguez es una sacerdote que se declaró homosexual y asegura que tras dar a conocer sus preferencias sexuales a través de un video que se hizo viral, ha sido despedido de la iglesia en la que ofrecía sus servicios religiosos.

Y es que Donaire Domínguez compartió un video en su canal de YouTube para decir abiertamente que es homosexual, ya que asegura que durante más de 17 años estuvo atormentado por no poder decirle al mundo cuáles eran sus inclinaciones sexuales.

Pensó en quitarse la vida

Durante el video, el sacerdote católico que lleva 17 años de servicio, confesó sentir una profunda tristeza por saberse homosexual y no poder decirlo abiertamente, situación que lo hizo pensar en quitarse la vida.

Reconoce que se sentía desesperado y que llegó a una profunda depresión, pero decidió que eso no era lo más indicado. Después de mucho analizarlo, decidió salir del clóset y declararse homosexual, situación que lo hizo perder su lugar como párroco en la Parroquia Corpus Christi, en Sevilla, España.

Una vida llena de insatisfacciones

“A pesar de la ilusión y el entusiasmo con el que he vivido mi vocación sacerdotal siempre me he sentido insatisfecho, triste e infeliz”, precisó Donaire Domínguez, quien también es doctor en Teología Espiritual.

“Durante muchos años he aceptado resignadamente esta contradicción pensando que no podía hacer nada para evitarla, me negaba a reconocer que algo no encajaba en mi vida”, indicó el sacerdote católico.

Aunque fue hace unos años que Jesús Donaire salió del clóset, recientemente compartió el video donde afirma que decidió compartir su testimonio con el objetivo de ayudar a otras personas que estén pasando momentos difíciles por sus preferencias sexuales y que no sepan qué hacer.

Compartir experiencia para ayudar a otras personas

“A quien se sienta atormentado por inseguridades y temores provenientes de la homofobia interiorizada, a quien sufra rechazo por tener una orientación sexual diversa”, indicó.

El sacerdote español indica que ha podido salir adelante, gracias al apoyo incondicional de su familia.

Aunque reconoció, que también tuvo que recurrir a terapias psicológicas para poder superar sus tristeza y depresión.

“Necesité tocar fondo y experimentar el vacío interior que uno siente cuando su vida no tiene sentido”, expresó.

“Tuve que experimentar el límite de mi propia insatisfacción y miseria para resurgir con decisión y valentía. Cuando decidí aceptarme tal cual soy, como Dios me crea, todo comenzó a cambiar y empecé a ser yo mismo”, aseguró.

Recibió apoyo de su familia y de profesionales

Todo ese apoyo familiar y de profesionales, lo hicieron sentir mejor, por eso, recordó que en febrero de 2020 decidió dar a conocer su homosexualidad al arzobispo, quien tras saber la situación decidió separarlo del cargo en la Parroquia Corpus Christi.

Pero le ofreció cambiarlo de parroquia, pero le pidió que no hablara de sus preferencias sexuales, algo que Jesús Donaire Domínguez rechazó tajantemente, ya que no estaba dispuesto a reprimir su homosexualidad.

De acuerdo a especialistas existen textos donde la Biblia condena la homosexualidad.

Pero el sacerdote tiene su propia opinión.

“Esto no es cierto (…) Lo que hace la Iglesia para justificar su postura homófoba es recurrir a las traducciones que, a lo largo de la historia, ella misma ha hecho de aquellos textos primitivos. Condenar la homosexualidad utilizando la Sagrada Escritura es manipular la Biblia y traicionar el espíritu en el que fue escrita”, concluyó.

