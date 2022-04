Viola Davis revela lo “aterrador” que fue interpretar a Michelle Obama en su nueva serie

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque los fans de Viola Davis podrían pensar que es difícil que una actriz veterana, multipremiada y alabada por la crítica como ella pudiera estremecerse con cualquier papel, la estrella de ‘How to Get Away With Murder’ no tiene miedo de admitir que su último proyecto fue un tanto angustiante.

De hecho, durante una entrevista con Entertainment Tonight, la actriz calificó el hecho de interpretar a Michelle Obama para la serie de Showtime, ‘The First Lady’, como “absolutamente aterrador”.

Davis señaló que el aspecto más complejo de retratar a Obama fue la idea de que es alguien que todo el mundo conoce y aprecia.

“Cada vez que empiezas un trabajo te aterroriza porque tienes miedo de que te descubran: es el gran síndrome del impostor. Pero con Michelle Obama, es como si todo el mundo se apropiara de Michelle Obama”, explicó.

“Quiero decir, su libro salió y estuvo en todas las listas de los más vendidos, todo el mundo sabe cómo es, cómo suena, cómo es su pelo, ¿sabes?”, añadió.

Viola advirtió que durante su interpretación desarrolló un código “de mujer” que la obligó a mostrar a Obama de una buena forma, debido al temor de lo que pudiera pensar la propia ex primera dama acerca de su trabajo.

Sin embargo, Davis señaló que eso no le impidió profundizar al máximo en el papel y, aunque conoce a Michelle, ganó su respeto después de aprender a caminar en sus zapatos.

“Creo que la mayor sorpresa fue saber quiénes son cuando las puertas están cerradas y con qué tienen que lidiar, todo lo que tienen que sortear cada día y cómo afecta a la dinámica de su relación”, dijo.

La primera temporada de la serie, dirigida y producida por Susanne Bier, sigue a las ex primeras damas, Michelle Obama (interpretada por Viola), Betty Ford (Michelle Pfeiffer) y Eleanor Roosevel (Gillian Anderson), en “un revelador replanteamiento del liderazgo estadounidense, contado a través de la lente de las mujeres en el corazón de la Casa Blanca”.

‘The First Lady’ muestra cómo “muchas de las decisiones más impactantes y que cambian el rumbo de la historia han sido tomadas, en realidad, por las carismáticas, complejas y dinámicas primeras damas de Estados Unidos”.

El programa, cuyo estreno está previsto para este 17 de abril, se adentrará en la vida personal y política de tres de esas “mujeres únicas y enigmáticas”, relatando sus trayectorias de esposa a Washington.

Además de Davis, Pfeiffer y Anderson, el reparto cuenta con O-T Fagbenle como Barack Obama, Aaron Eckhart como Gerald Ford y Kiefer Sutherland como Franklin D. Roosevelt, así como Dakota Fanning como Susan Ford, Judy Greer como Nancy Howe, Rhys Wakefield como Dick Cheney, Regina Taylor como Marian Shields Robinson, Lily Rabe como Lorena Hickok y muchos otros como figuras clave de las respectivas administraciones.

Con la serie dando a los espectadores una mirada detrás de la cortina, Davis dijo que la mejor lección que espera que la gente aprenda es “el poder de la compasión”.

