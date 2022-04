¡Ganó la batalla al cáncer! El adorado comentarista de ESPN Dick Vitale celebró con entusiasmo estar curado tras siete meses de batalla [Video

Tras unos duros y largos siete meses de batalla contra el cáncer, el entusiasta y legendario comentarista Dick Vitale compartió este jueves en sus redes sociales que está sano y tocó la campana en señal de sanación.

Vitale, de 82 años de edad, le dio la noticia a sus más de 945 mil seguidores en Twitter desde el Sarasota Memorial Hospital de Florida. Con la sonrisa que lo ha caracterizado durante esos meses de tribulación, tocó la campana y agradeció a su doctor Richard Brown.

“¡Era HORA DE TOCAR LA CAMPANA! Sí, fueron 7 meses difíciles, pero fue genial escuchar al Dr. Brown decir que actualmente no tengo cáncer. Me inspiré a diario en las famosas palabras de mi difunto amigo Jimmy Valvano. ‘No te rindas, NO TE RINDAS NUNCA’. ¡ARRIBA!”, escribió en sus redes sociales.

It was RING THE BELL TIME ! Yes it was a tough 7 months but it was super hearing Dr Brown @SMHCS say that I have zero cancer currently .I was inspired daily by the famous words of my late buddy Jimmy V “Don’t Give up DON’T EVER GIVE UP!” @amyuf @jksports @ESPNPR pic.twitter.com/uRQEzjOug2 — Dick Vitale (@DickieV) April 14, 2022

Este personaje ha hecho historia en su vida como locutor de baloncesto universitario y analista de dicho deporte en la cadena televisiva ESPN. Fue entrenador de los Detroit Titans (1973-1977) en la NCAA y también del Detroit Pistons (1978-1979) en la NBA.

Entre sus logros más importante está haber ganado el Curt Gowdy Media Award en 1988 como mejor periodista destacado de baloncesto de Estados Unidos y luego en 2008 fue exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto.

Thanks so much @TBTimes_Bulls for ur kindness / My national championship was to RING THE BELL “Baby ! @ESPNPR https://t.co/pAowNSBRgC— Dick Vitale (@DickieV) April 14, 2022

It was RING THE BELL TIME ! Yes it was a tough 7 months but it was super hearing Dr Brown @SMHCS say that I have zero cancer currently .I was inspired daily by the famous words of my late buddy Jimmy V “Don’t Give up DON’T EVER GIVE UP!” @amyuf @jksports @ESPNPR pic.twitter.com/uRQEzjOug2— Dick Vitale (@DickieV) April 14, 2022

Durante estos siete meses de lucha contra el cáncer siempre se mantuvo cautivando a sus seguidores con mensajes entusiastas y de lucha fuerte a pesar de las dificultades. Mostrar su lado más humano sensibilizó a muchas personas e incluso logró recaudar más de $50 millones de dólares para la lucha del cáncer infantil en la Fundación V, que se inspira en Jimmy Valvano.

El 20 de octubre subió un video en el que anunciaba que estaba en la lucha contra el cáncer, y a pesar de estar visiblemente conmocionado, dejó un mensaje positivo que iba a pelear y ganarle a esta terrible enfermedad. I am so appreciative of the many words of encouragement in starting my journey to beat cancer . Yes 6 months of CHEMO will be a challenge but with ALL the love, support & 🙏🙏🙏🙏🙏I am receiving I plan on WINNING the toughest battle I have ever faced!❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/aMtAsVeiuQ— Dick Vitale (@DickieV) October 20, 2021

Luego en noviembre hizo su aparición en cabina para transmitir el duelo entre Gonzaga y UCLA, que iban luchando los primeros dos puestos de la clasificación. Su emoción fue tal que la repercusión en redes sociales fue importante. Sin embargo, tuvo que dejar su trabajo durante los meses siguientes para concentrarse netamente el curarse de la enfermedad.

Esta noticia llega justamente en la Semana Santa, en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo, hijo de Dios. Con mucha fe se mantuvo Richard John “Dick” Vitale para tener un nuevo comienzo en su vida.

Just rec’d GREAT NEWS vs Lymphoma from Dr Brown / he said that after analyzing by bloodwork that I’m clear to RING THE BELL.This is MY @MarchMadnessMBB CHAMPIONSHIP. THANKS to my medical TEAM @SMHCS & Dr Brown @espn STAFF + my family & everyone that has sent me 🙏🙏🙏 & ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/HUOEw4hR5b— Dick Vitale (@DickieV) April 14, 2022

También te puede interesar

– Ben Simmons pretende volver al tabloncillo en la serie ante Boston Celtics

– Todos son bienvenidos a la NBA: un fanático llevó a su langosta a ver el New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs [Video]

– Play-In intenso en la NBA: Miles Bridges fue expulsado y le pegó con su protector bucal a una chica en el público [Video]