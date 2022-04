Prohíben a médica atender a paciente por no tener dinero; desobedeció a sus jefes y renunció

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El nombre de Florencia Barraza, de 27 años, se volvió tendencia en redes sociales por la generosidad que mostró a un hombre que se cortó con una amoladora y no tenía dinero para pagar su curación.



La médica de Buenos Aires, Argentina, dio a conocer a través de su perfil social que vivió momentos de angustia al tener que decidir si debía o no atender a un hombre malherido que no tenía dinero para pagarle.



Sus superiores le indicaron que no lo atendiera si no traía dinero para pagar, sin embargo, su ética profesional la llevó a tomar una decisión: brindó atención al paciente y explicó el por qué.

Recién me tuve que pelear con la enfermera y directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se corto el pié con una amoladora pq no lo podía pagar.

Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al estado antes que al vil empresariado

AGUANTE LA SALÚD PUBLICA! — Flor♦️ (@FlorBarraza17) April 14, 2022

“Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente, me dijo ‘no, en los privados las cosas no funcionan así”, explicó.



Se sabe que Florencia es una médica que trabaja en el área de cirugías de un hospital público y hasta hace unos días hacía guardias en una clínica privada, donde tuvo registro el suceso.



“Recién me tuve que pelear con la enfermera y la directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora porque no lo podía pagar”, contó Barraza en Twitter.



Y más adelante explicó: “Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al estado antes que al vil empresario. AGUANTE LA SALUD PÚBLICA”. Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo "no, en los privados las cosas no funcionan asi".

En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos.— Flor♦️ (@FlorBarraza17) April 14, 2022

La joven médica, aún con coraje indicó que las personas que están al frente de una clínica privada poco les interesa la salud: “Se hacen negocios y los productos son los seres humanos”.



Como era de esperarse, su historia se viralizó, lo que llevó a la joven a agradecer las muestras de cariño: “Gracias por todos los mensajitos hermosos, no pude responderlos todos porque no me da la vida, pero sí los leí todos y los sigo leyendo”.



También aprovechó el espacio para aclarar que en ningún momento intentó sabotear a la empresa para la que trabajó, razón por la que no dio a conocer su nombre, y que su única intención era hacer una crítica al sistema privado de salud por el trato que tiene hacía los pacientes.

