Tsunami político por renuncia de Vicegobernador de NY impulsa llamado a que un latino asuma ese cargo

El próximo 28 de junio se realizarán las elecciones primarias por la Gobernación y Vicegobernación del Estado de Nueva York, y sigue creciendo el tsunami político desencadenado tras la dimisión de Brian Benjamin, coequipero de la actual mandataria estatal, Kathy Hochul.

Y es que el impacto de la renuncia del segundo al mando de las riendas de Estado y también a su aspiración política para seguir en el cargo, tras ser arrestado por presuntos actos de corrupción, en medio de una investigación federal, ha hecho que tome más fuerza la posibilidad de que esa oficina sea asumida por un político de origen latino.

La contienda por la Vicegobernación, que concluirá con las elecciones estatales generales del próximo 8 de noviembre, tras 4 meses de las primarias, donde también la Gobernadora Hochul defenderá su reelección, ya tiene a dos reconocidas figuras hispanas movilizándose, como el caso de la activista de derechos de inmigrantes, Ana María Archila y la exconcejal de Brooklyn, Diana Reyna, quienes de ganar el puesto, harían historia.

Brian Benjamin /(Darren McGee- Office of the Governor)

Pero tras el escándalo de la salida de Brian Benjamin del actual Gobierno y de los comicios de noviembre, donde los aspirantes a vicegobernador de Nueva York compiten de manera independiente y no en una sola balota junto a los candidatos a Gobernador, aumentan las voces que piden ver a un hispano o hispana en el segundo cargo de mayor importancia del Estado.

Ese fue el llamado que hizo la organización Latino Victory Fund, que en medio de la crisis política generada por Benjamin, a quien hace siete meses la Gobernadora Hochul eligió como socio para asumir la Gobernación de Nueva York, tras la renuncia de Andrew Cuomo, espera que haya representatividad latina en los principales círculos de poder del Gobierno estatal.

Latino Victory Fund hizo un llamado directo a la gobernadora Hochul para que elija a un latino o una latina como su próximo vicegobernador, y de a esa comunidad un sitio destacado en su Gobierno, teniendo en cuenta que la comunidad hispana en Nueva York es bastante amplia.

“Latino Victory Fund insta a la Gobernadora Hochul a hacer historia nuevamente, seleccionando a un latino/a como su compañero de fórmula para vicegobernadora. En un estado donde uno de cada cinco vecinos es latino/a, es imperativo que el gobierno del Estado refleje las comunidades a las que sirve”, aseguró Luis A. Miranda Jr., presidente de Latino Victory Fund.

Miranda aseguró que es urgente que en este momento se tome en cuenta a alguno de los múltiples latinos y latinas que están preparados y cumplen con los requisitos y el liderazgo necesarios para ayudar al Estado.

“La comunidad latina es un grupo demográfico poderoso que contribuye enormemente al panorama económico, cultural y político del Estado de Nueva York. Hace mucho tiempo que Nueva York y nuestra Gobernadora debieron aprovechar esta oportunidad para ampliar la diversidad y la inclusión en este momento de la historia de nuestro estado”, agregó el jefe de Latino Victory Fund.

Sobre el llamado de Latino Victory Fund, Ana María Archila aseguró que más allá que lo que Hochul decida para reemplazar temporalmente a Benjamin en el cargo de Vicegobernador, lo más importante será lo que los votantes manden en las urnas, no solo en noviembre, sino ante todo en junio próximo, cuando se realicen las elecciones primarias para saber quiénes serán los representantes demócratas y republicanos para los cargos de Gobernador y Vicegobernador.

“La voz importante será la de los votantes, que van a decidir”, dijo Archila, quien advirtió que con la participación de dos candidatas latinas para vicegobernador, ella y Reyna, hay un momento histórico.

“Es momento de celebrar, pero también de poner en plena visión que la comunidad latina está exigiendo representación, que es diversa, y que permite demostrar cual es su inclinación y qué tipo de campaña apoyarán, como una como la mía, que es más progresista, de la gente, y del pueblo, que pide acceso a viviendas, educación y buenos trabajos”, agregó la candidata a Vicegobernadora.

La política insistió en que su norte será representar a los más vulnerables y dar voz y representatividad a grupos a los que se les ha negado ese derecho.

“Yo lancé mi candidatura para representar las voces de aquellos que no son escuchados y que muchas veces son relegados, como las comunidades latina, inmigrantes, trabajadoras, que nunca van a poder dar donaciones gigantes a campañas, y ese es mi compromiso”, dijo Archila. “Mi compromiso es con la gente y es importante que en junio se manifiesten en las primarias”.

Diana Reyna por su parte, ha mencionado la importancia de que a los latinos se les tome en cuenta en las decisiones.

“Es importante para nosotros entender que nos están escuchando y tener un asiento en la mesa”, asegura Reyna. “No somos homogéneos. Cuando no estás hablando con nosotros, no puedes tomar decisiones si no nos estás escuchando”.

Hasta el momento la Gobernadora Hochul no se ha referido directamente a esta solicitud ni ha dejado ver a quien le daría su respaldo para que la acompañe en el cargo de vicegobernador y en la candidatura para las elecciones por venir.

Desde que anunció su aspiración al cargo de vicegobernadora, Archila, cofundadora de la organización Make the Road New York, quien cuenta con el respaldo del candidato a Gobernador, Jumaane Williams, la activista de origen colombiano ha sido una dura crítica de la actual Gobernadora y el exvicegobernador, a quienes acusa de no estar del lado de las comunidades más vulnerables.

Tras conocerse la dimisión de Benjamin, Archila aseguró que urge que al poder lleguen funcionarios como ella, quien puede mostrar una hoja de vida limpia e intachable y una experiencia de décadas de servicio a la comunidad inmigrante y trabajadora.

De ganar el cargo de vicegobernadora, sería la primera persona latina en ocupar esa posición, que está designada para reemplazar al gobernador del Estado, en caso de que éste se ausente, sea destituido de su cargo o renuncie, como pasó con Hochul en agosto pasado, tras asumir el cargo tras la dimisión de Cuomo en medio de denuncias sobre acoso sexual.

Con el nuevo escándalo de Benjamin, de filiación demócrata, al igual que Hochul, se vaticina un fuerte movimiento en los próximos meses en el ruedo político, que afectará no solamente el terreno de la pelea de los vice sino también por la jefatura de la Gobernación de Nueva York.

Benjamin está acusado de participar en un esquema donde presuntamente recibió contribuciones de campaña por parte de desarrollador inmobiliario, con la promesa de usar las influencias de su cargo como entonces senador para dar una subvención de $50,000 de fondos estatales a una organización manejada por el desarrollador.

El exvicegobernador, quien se ha declarado inocente de las acusaciones, y quien aspiraba en ese entonces al puesto de Contralor, enfrenta cargos de soborno, fraude, conspiración y falsificación de registros.

A la lista de candidatos a la Vicegobernación se suman también Alison Esposito, exinspectora adjunta de la policía de Nueva York, apoyada por el republicano Lee Zeldin y Quanda Francis, emprendedora tecnológica y excandidata a la alcaldía en 2021.