Demócrata musulmana Ilhan Omar bajo polémica por criticar a cristianos que cantan en avión

La representante demócrata Ilhan Omar (Minnesota), quien es musulmana, enfrenta polémica en Twitter, debido al video de un grupo de cristianos cantando en un avión y amagar con ponerse a rezar con su familia en algún vuelo.

“Creo que mi familia y yo deberíamos tener una sesión de rezo la próxima vez que me encuentre en un avión“, escribió. “¿Cómo crees que termine?”.

Las críticas contra Omar, quien es originaria de Somalia y es naturalizada estadounidense, provinieron de incluso de políticos republicanos, quienes la señalaron por “odiar” a Estados Unidos y a los católicos.

I think my family and I should have a prayer session next time I am on a plane. How do you think it will end? pic.twitter.com/5696Erwsl5 — Ilhan Omar (@IlhanMN) April 17, 2022

El aspirante republicano al Congreso, José Castillo, residente de Florida, señaló a Omar que en EE.UU. los musulmanes pueden rezar en público y cuestionó que en su país de origen “los cristianos no pueden hacer los mismo”.

In America, Muslims can & do pray in public. If she wants a country where Christians aren’t allowed to do the same @IlhanMN should go back to her own country. — Jose Castillo for Congress (@JoseForFlorida) April 18, 2022

El exaspirante al Congreso, Buzz Patterson, se sumó a las críticas.

“Pasé décadas volando en el Medio Oriente. Ni siquiera se nos permitía llevar Biblias a los países… Este tipo de canto improvisado se convertiría en arrestos y encarcelamientos. Celebraré nuestras libertades aquí. Tú lo haces @IlhanMN”, escribió. I spent decades flying in the Middle East. We weren’t even allowed to bring Bibles into the countries or worship. This sort of impromptu singing would turn into arrests and imprisonment. I’ll celebrate our freedoms here. You do you. @IlhanMN— Buzz Patterson (@BuzzPatterson) April 17, 2022

Chuck Currie, dijo que como cristiano, estaba de acuerdo con la posición de Omar. Currie pertenece a una congregación luterana.

“Si hubiera estado en el avión, me habría ofendido”, afirmó. “El incidente fue proselitismo inapropiado ante una audiencia cautiva. Si un grupo de musulmanes hubiera hecho esto, bien podrían haber sido incluidos en una lista de exclusión aérea”.

