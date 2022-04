Gerard Piqué da la cara y se defiende: “Todo fue legal y no hubo conflicto de intereses”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El defensor del FC Barcelona, Gerard Piqué no tardó en salir a defenderse de las acusaciones de conflicto de intereses, que se generaron luego de que se filtraron unos audios que dejaban saber sobre su participación en la organización de la Supercopa jugada fuera de España.

Luego de que el medio El Confidencial hiciera públicos uno audios entre Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, en los que quedaba claro que el jugador a través de su empresa Kosmos, fue quien sugirió al mandatario español jugar la Supercopa en Arabia Saudita con la motivación de recibir unos $43 millones de dólares.

Ante esto el jugador culé ha dejado saber que todo lo que hizo fue legal. “Quiero dar la cara porque no tengo nada que esconder y no me escondo porque en Kosmos hemos hecho un trabajo espectacular. No hay conflicto de intereses“, inició diciendo.

A su vez, el exinternacional con España reveló que gracias a su empresas, tiene buena relación con Arabia Saudita y que empresarios de ese país le comentaron su deseo de llevar ciertas competiciones hasta Medio Oriente, por lo que este no dudó en ir con la propuesta al presidente de la RFEF.

“Nos comentaron que querían llevar competiciones a su país y optamos por preguntar a Rubiales si estaban interesados en mover la Supercopa, y Kosmos también propuso cambiar el formato, como la Copa Davis. Al presidente le gustó la idea y viendo en perspectiva ha sido un éxito rotundo. Al aceptar este cambio de formato nos firmó un mandato y estuvimos hablando con EE UU, de la mano de Sony, ellos tenían una propuesta de Qatar”, expresó.

Gerard Piqué ayudó a aumentar los ingresos de la RFEF

Asimismo, Gerard Piqué volvió a recalcar que los audios fueron malinterpretados y que contrario a lo que muchos piensan y dicen, esta propuesta sirvió para mejorar los ingresos de la Federación Española de gran manera.

“La Federación se llevaba 120,000 euros ($120,000 dólares) por la competición y luego, después del movimiento, se lleva 40 millones de euros ($43 millones de dólares). ¿Por qué no puedo hacer esto con la Federación? El cambio de formato se hace en 2020, pasa de jugar dos a cuatro equipos, sin ese cambio el Real Madrid no hubiera participado, y ganó la competición. En esos tres años se puede ver si hay alguna ayuda…”, puntualizó el segundo capitán del Barcelona.

Por otra parte, Piqué se refirió a su relación con Luis Rubiales y aclaró que la misma viene de la época en que formó parte de la selección y en la que creció una amistad. “Le llamo ‘Rubi’ porque es mi presidente y he jugado diez años en la Selección Española siendo Rubiales mi presidente. Sé separar los negocios del fútbol y no he pedido nunca una ayuda de nada”, aclaró

En ese sentido, el jugador manifestó estar molesto por los audios que se filtraron a la prensa, algo que calificó como “ilegal”. “Lo único ilegal es coger unos audios privados de una persona y filtrarlos a la prensa y no es de ser tonto saber quién los ha filtrado. ¿Tebas? No voy a mentar a Javier, porque también Kosmos hace cosas con LaLiga”.

“Es un proceso que sale una carta de la RFEF que dice que el Reus tiene una deuda y del grupo catalán el Andorra es el único interesado, y asumiendo la deuda del Reus”, afirmó Piqué.

En cuanto al audio en el que se le escucha hablando mal del Atlético de Madrid, el defensor indicó que “es una broma de un audio de WhatsApp sacado de contexto. Un comentario de bar”.

En cuanto al tema de Qatar y los Derechos Humanos, apuntó que “critiqué el tema de Qatar por los sobres para elegir la sede. Hacemos un trabajo de traer oportunidades. Le llevamos una oportunidad a la RFEF”.

Entretanto, recordó a las personas que no es el único propietario de Kosmos. “Es una empresa privada con varios socios, y no es a título personal Piqué”.

También fue consultado sobre su posible regreso a la Selección Española, una opción que el central dejó como bastante improbable: “Ya lo dije con Ibai. Al 99%, no”.

Por último Piqué envió aclaró que gracias a su propuesta, equipos de bajo presupuesto y de categorías inferiores, se ven beneficiados. “Gracias a este acuerdo, los equipos de Primera RFEF ,Segunda RFEF o Tercera RFEF pueden tener unas ayudas que no tendrían de otra manera“, sentenció.

Lea también:

– ¿Por qué Shakira insinúa que Gerard Piqué es el mejor central “del mundo mundial”?

– Lo volvió a hacer: Gerard Piqué repite el “gesto de la vagina” en segunda foto oficial del Barcelona

– Antonela Rocuzzo: enamorada por el talento musical del hijo mayor de Gerard Piqué y Shakira [Video]