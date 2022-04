Anciana cayó gravemente herida: se golpeó la cabeza cuando ladrón le arrancó el bolso en supermercado “Key Food” de Nueva York

Una señora de 60 años resultó gravemente herida luego de caer al suelo y golpearse la cabeza cuando desde un auto un ladrón le arrancó el bolso en el estacionamiento de un supermercado “Key Food” en Queens, a plena luz del día.

La víctima caminaba en el estacionamiento de “Key Food” en 73rd Ave. por 215th St. en Oakland Gardens a las 9:30 a.m. del sábado, cuando un hombre dentro de un automóvil le arrancó el bolso y la atropelló, dijo NYPD.

La mujer cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra el pavimento y fue trasladada en estado crítico al Long Island Jewish Medical Center, dijeron las autoridades.

“Estaba descargando comestibles en su automóvil, y luego, cuando miré, vi un automóvil blanco detrás de ella y ella estaba luchando por salir por la ventana”, narró a Daily News un testigo que pidió permanecer en el anonimato. “Ella se cayó después de que él huyó”.

“No podemos tratar estos crímenes descarados como si fueran habituales” Concejal Linda Lee

La concejal de la zona, Linda Lee, escribió ayer en Twitter: “Estamos en contacto con @NYPD111Pct con respecto al ataque en el estacionamiento de Key Food frente a mi oficina. No podemos tratar estos crímenes descarados como si fueran habituales (y agradecemos a NYPD) por su trabajo mientras continúa la investigación. Nuestras oraciones están con la víctima”.

La policía está buscando al sospechoso, un hombre blanco de unos 50 años, en un auto Nissan blanco, dijeron las fuentes. Christian Gadson (19), quien trabaja como cajero en un negocio CVS cercano, dijo que uno de sus clientes habituales vio el robo y tomó una foto del automóvil que huía.

“Él agarró su bolso, saltó al auto. Ella trató de detenerlo, metió la mano en el auto”, dijo Gadson, describiendo el relato del cliente sobre lo que sucedió. “Él aceleró, la golpeó. Ella cayó al suelo y él se fue… Ella aterrizó en el suelo, no se movía”.