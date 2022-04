Clarissa Molina celebra el regreso de Raúl de Molina a El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Clarissa Molina le ha dado una calurosa bienvenida a Raúl de Molina luego de que éste estuviera ausente del programa tras pasar unas vacaciones en España y contagiarse de covid-19, razón por la que su ausencia se tuvo que extender.

”Llegó Rauliiiiii @rauldemolina !!! Me alegro tanto verte de regreso y que estés bien y saludable! ¿Cuántos lo extrañaban tanto como yo?”, escribió Clarissa Molina al compartir una imagen abrazando a El Gordo en su cuenta de Instagram.

Ante el recibimiento que le ha dado la presentadora dominicana a Raúl de Molina, este no dudó en responderle en los comentarios de la publicación: “Gracias Clari por siempre ser tan buena persona”, le dijo el cubano a la modelo.

Estos son algunos de los otros comentarios que se pueden ver en la publicación de Molina: “Hacía falta Raúl, bienvenido”, “Llegó la alegría digan lo digan lo amo me encanta su alegría se siente desde que llega”, “Eso verdad Raúl es alma del programa se extraña mucho cuando se vacaciones, DIOS LO BENDIGA”, “Que bueno verlo de regreso” y “Raúl te extrañamos por aquí!!!!” son algunos de los mensajes que les han dejado los seguidores del programa al presentador a través del post de la modelo y actriz.

Tras su regreso a El Gordo y La Flaca, Molina explicó que se contagió de covid-19 en Madrid, que a su juicio es una de las mejores ciudades del mundo.

“Uno de los días yo estaba con mi máscara y fui donde estaban lanzando un libro y veo que cuando estoy sentado me falta el aire, me pareció raro que con la máscara puesta que no me ha faltado el aire en dos años, me faltaba el aire. Cuando salgo afuera después de una hora ya me quito la máscara, estoy perfectamente bien… Cuando llego en la noche a donde yo estaba quedandome me hago una prueba para el covid y me sale positivo“, expresó frente a las cámaras de Univision. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

