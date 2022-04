Raúl de Molina reacciona: confirma qué hará con su retiro, con el día que lo retiren de El Gordo y la Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Raúl de Molina regresó a El Gordo y la Flaca revelando que Raúl de Molina confirma que le dio COVID en sus vacaciones: “Pensé que me iba a morir”. Sus fans se dieron cuenta de que algo no estaba bien, al notar que su larga ausencia no cuadraba con las del pasado. De ahí que muchos empezaran a especular con la razón. Hubo quienes pensaron que UnivisionTelevisa había decidido retirarlo.

Pero no, Raúl de Molina no se ha retirado y sigue a la cabeza de El Gordo y la Flaca junto a Lili Estefan. Sus fans han festejado su regreso. Están felices de volver a verlo en pantalla y es que aún cuando el conductor tiene muchos detractores, son más los admiradores que le siguen y que viene cosechando desde hace más de 20 años de carrera en las pantallas de Univision.

Ante su regreso, hubo quien le externó al conductor su temor de no verlo más en pantalla diciéndole que temía su retiro. El comentario en concreto decía: “Me preocupa que te quieras ¿retirar pronto?”. A lo que Raúl de Molina contestó: “No tengo ningún interés en retirarme nunca y cuando me retiren me invento otra cosa”.

Lo importante ahora es que Raúl de Molina regresó al programa de Univision, con su salud recuperada y dispuesto a seguir construyendo historia junto a Lili Estefan en El Gordo y la Flaca.

Lee más sobre el escándalo que se generó tras “las vacaciones” de Raúl de Molina:

La ausencia de Raúl de Molina hace que un fan pida que se cambie el nombre del programa de Univision: El Gordo y la Flaca

Dos semanas de ausencia: Raúl de Molina no está en El Gordo y la Flaca y empieza la preocupación

Raúl de Molina y su salida de El Gordo y la Flaca por vacaciones genera dudas: ¿Ausencia definitiva?