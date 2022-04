Lucho Borrego se olvida de Telemundo en Univision: Sin Rollo de Despierta América lo recibe en su mesa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lucho Borrego podría haber llegado a Univision para quedarse. Es en la mesa de “Sin Rollo” junto a Carlos Calderon y Jomari Goyso, entre otros, que el periodista venezolano ha empezado a dar de qué hablar. Pero Lucho no sólo ha deleitado a su público desde el programa de las mañanas, sino también desde El Gordo y la Flaca.

A través de Instagram ha estado compartiendo cómo ha sido su paso por los famosos programas de Univision. Y sobre una de sus participaciones contó: “Hoy en #sinrollo se me pasó la mano en controversia ¿qué opinas tú?”.

Su público lo apoya y le dice que Univision debe estar orgulloso como empresa de contar con un periodista con su talento: “Univision estará más que orgulloso de tener un gran periodista y comunicador como tú. Éxitos”. Recordemos que Lucho en Suelta La Sopa siempre se destacó por tratar de ver los dos ángulos de una noticia. Así lo vimos opinar incluso sobre el famoso caso de Marjorie de Sousa y Julián Gil, sobre los cuales siempre ha opinado desde la línea del respeto. View this post on Instagram A post shared by Luis Alfonso Borrego (@luchoborregoc)

En su llegada a Despierta América, Lucho ha dejado claro que los conductores, todos, lo han hecho sentir como en casa, desde el primer momento. “Cuando cada vez que llegas a @despiertamerica te hacen sentir en casa @alantacher @victorjsantiago @chefyisus @drjuanjr”.

Y por lo visto uno de los que más ha gozado con el regreso de Lucho a Univision es su gran amigo Alán Tacher. Recordemos que ya el cinco de abril pasado decía en Sin Rollo, Lucho se refería a sí mismo como: “El hijo prodigo siempre vuelve a casa”. Y entre risas todos los recibieron con aplausos, dándole así una calurosa bienvenida.

Parece que Univision ha decidido aprovechar el talento de este comunicador, que siempre ha dejado que su talento hable por sí mismo. View this post on Instagram A post shared by Luis Alfonso Borrego (@luchoborregoc)

