Conductor de Suelta La Sopa asegura que Alicia Machado es su futura esposa ¿Y Roberto Romano?

Lucho Borrego es uno de los conductores más queridos de Suelta La Sopa, pero además es amigo de la ganadora de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, Alicia Machado. Sin embargo, ahora esta amistad parece tener una promesa de ir más allá. Según el venezolano la Miss Universo será su esposa. A través de Instagram confirmó esta aseveración.

El conductor tuvo una reunión con “La Machado” y además gozó de la compañía de celebridades como Mariana Seoane.

Sobre su encuentro con Alicia esto fue lo que dijo: “Con mi reina, mi amiga, mi loca divina, con quien hemos reido y llorado, con quien me he peleado y reconciliado, pero siempre estamos ahi al lado uno del otro… Con la que me arrebato la palabra cada vez que hay un silencio para respirar… mi novia eterna y mi futura esposa si no hay boda a los 50… (espero que eso no pase) gracias por ser parte de mi vida y hacerme parte de la tuya mi bella Alicia Machado, que Dios y la virgencita te bendigan siempre. #happybdaytoyou❤️“.

Según se logra entender en la publicación del conductor de Suelta La Sopa el plan es casarse con Alicia Machado, si para ese entonces ninguno de los dos tiene una pareja oficial. Es decir que si Alicia llegase a cumplir 50 años sin Roberto Romano, por ejemplo, el plan de este par es casarse.

De momento todos los fans de Alicia Machado tienen claro que ella está totalmente entregada a la relación que ha nació en La Casa de los Famosos, junto a Roberto Romano. El actor mexicano ya le dijo “Te Amo”, publicamente en Instagram. Claro, escribió “I Love You”, pero te amo es te amo, aunque sea en inglés.

